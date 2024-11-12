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梅西與C羅撞11萬起LV行李箱　足球巨星輕裝旅行必備、材質很多元

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▲▼ 梅西,C羅LV 。（圖／翻攝IG）

▲梅西使用黑色Monogram Eclipse材質的LV Horizon 55拉桿行李箱，113,000元。（圖／翻攝leomessi IG）

記者陳雅韻／台北報導

足球界兩大巨星阿根廷籍的梅西（Lionel Messi）與葡萄牙籍的「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo），叱吒足壇累積豐厚身家，私服穿搭樣樣是精品，名錶收藏也令人咋舌。近日兩人不約而同分享旅行照，且撞了同款LV（Louis Vuitton，路易威登）要價超過11萬元的Horizon 55拉桿行李箱，英雄所見略同。

▲▼LV 。（圖／公關照）

▲梅西背的LV Keepall Bandoulière 50袋，121,000元。（圖／LV提供）

效力於美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際的梅西，亮出他的旅行行頭，背著LV以Damier Denim 3D棉質帆布演繹Damier圖案的Keepall Bandoulière 50包，適合短期出遊使用，他同時使用工業設計師Marc Newson為LV打造的Horizon 55拉桿行李箱，他選擇黑色Monogram Eclipse材質款式。

▲▼ 梅西,C羅LV 。（圖／翻攝IG）

▲C羅身穿Gucci襯衫配丹寧褲，推LV藍色Monogram Other帆布打造的Horizon 55拉桿行李箱129,000元。（圖／翻攝cristiano IG）

C羅恰好也與梅西撞同款LV行李箱，但是以Monogram Gradient塗層帆布製成，細看Monogram花卉圖案及LV Initials標誌於頂部逐漸褪色，更具潮流感，而藍色調行李箱也呼應他當日穿搭，身穿GUCCI滿版Jumbo GG格紋羊毛襯衫配丹寧褲，休閒有型。

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關鍵字：

梅西, C羅, LV, Louis Vuitton, 路易威登, Gucci

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