顯赫藏家釋出珍藏逾半世紀粉紅巨鑽　登邦瀚斯拍賣估5000萬起

▲邦瀚斯呈獻30.10 克拉天然輕淡粉紅色圓形鑽石，VVS2 淨度及Type IIa 級別，估價約50,060,000元起。（圖／邦瀚斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）、佳士得（Christie’s）、邦瀚斯（Bonhams）位於香港的亞洲總部，今年不約而同都擴大規模盛大開幕，結合藝廊、拍場、營運等多功能空間，提供藏家更便利與舒適的鑑賞體驗。邦瀚斯慶祝亞洲新總部開幕，將從11月27起至29日進行多場拍賣，現代及當代藝術則於12月3日登場，拍品亮點是亞洲顯赫藏家釋出收藏逾半世紀的30.10克拉天然輕淡粉紅色圓鑽，淨度VVS2，且是化學純度最高的Type IIa等級，首次現身拍場，估價約50,060,000元起。





▲PP型號5078G-010白金自動上鍊三問腕錶配蔓藤花紋大明火黑色珐瑯錶盤，第一次以原廠單封現身拍場，估價約13,350,000元起。

將於29日舉辦的邦瀚斯名錶拍賣，也出現「第一次」，呈獻「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）首度以原廠單封（未拆封塑膠套）型式現身拍場的型號5078G-010白金自動上鍊三問腕錶配蔓藤花紋大明火黑色珐瑯錶盤款，全球限量30只，且現今PP已規定不會再將錶款出廠時用來包裝的棕色紙盒以及塑膠封袋交給客人，代表從未拆封戴過的「原廠單封」更顯珍貴。





▲邦瀚斯將上拍清乾隆御製青玉雙龍鈕「南海子舊行宮寶」璽，估價約25,030,000元起。

邦瀚斯中國古董藝術、印度與喜馬拉雅及東南亞藝術拍賣亦有不少焦點拍品，巧合的是都與清乾隆皇帝有深刻淵源，中國古董藝術類別亮點為清乾隆御製青玉雙龍鈕「南海子舊行宮寶」璽，是他為南海子行宮刻製的4枚宮殿寶中的一枚；而高約1米的錯銀錯紅銅舞姿佛母銅像，也是在乾隆時期製成，銀與紅銅勾勒的裝飾細節華美無比。





▲乾隆時期錯銀錯紅銅舞姿佛母銅像也是邦瀚斯拍賣焦點，估價約20,860,000元起。





▲邦瀚斯將拍賣石田徹也畫作《運輸帶上的男人》，估價約31,290,000元起。

珍稀之作在拍賣會身價水漲船高，富藝斯《珍貴珠寶:日內瓦 III》秋拍中天然彩色寶石備受藏家青睞，17.97克拉緬甸紅寶石配鑽石戒指以近176,642,000元成交；20.49克拉哥倫比亞祖母綠戒指以階梯式切割，且未經淨度處理，以約48,710,000元拍出。

▲富藝斯《珍貴珠寶:日內瓦 III》秋拍中，17.97 克拉緬甸紅寶石配鑽石戒指以近176,642,000元成交。（圖／富藝斯提供，以下同）





▲20.49克拉哥倫比亞天然祖母綠戒指在富藝斯《珍貴珠寶:日內瓦 III》秋拍中，以約48,710,000元拍出。