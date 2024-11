風Luxury／逾200片細木鑲嵌出傳神龍錶　江詩丹頓夢幻錶台灣首發

▲江詩丹頓致敬希臘羅馬神話,推出Ode to Chronos渾天儀式陀飛輪腕錶。(圖/江詩丹頓提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

瑞士名錶江詩丹頓(Vacheron Constantin)的「閣樓工匠Les Cabinotiers」系列,集複雜功能、面盤工藝與古典美學大成,且數量稀少,是收藏家們心中的夢幻逸品,今年將主題訂為Le Temps Divin,細分為致敬希臘時間之神、亞洲鎮守四季的四大神獸、日本神話創世神祇等3個主題,品牌選定台灣為亮相首站,完整展現精湛琺瑯藝術、雕刻、細木鑲嵌與複雜製錶工藝。





▲江詩丹頓Ode to Chronos渾天儀式陀飛輪錶結合了淺浮雕工藝,於錶殼呈現手握沙漏的時間之神Chronos形象。

江詩丹頓閣樓工匠Le Temps Divin系列中,採用具逆跳顯示雙軸陀飛輪的1900機芯,打造致敬希臘羅馬神話的「Ode to Chronos渾天儀式陀飛輪」與「Tribute to infinite time渾天儀式陀飛輪」兩款錶,前者結合淺浮雕工藝,於錶殼側邊展現手握沙漏的時間之神Chronos形象,並於底蓋刻有古羅馬箴言「珍惜當下」(Carpe Diem);「Tribute to infinite time渾天儀式陀飛輪」則於錶上雕刻靈感源自羅馬萬神殿(Pantheon)的穹頂。





▲江詩丹頓Ode to the four Guardians採用細木鑲嵌與超薄陀飛輪機芯,打造青龍腕錶。

焦點轉向亞洲文化,江詩丹頓將代表東南西北、同時也象徵季節更迭的四大神獸青龍、朱雀、白虎、玄武作為主角,創作4款「Ode to the four Guardians」超薄陀飛輪錶,每一款錶均採用10至12種木材、合計超過200片細木片進行鑲嵌,栩栩如生;而日本創世神伊邪那岐、掌管太陽的天照大神與富士山女神與櫻花之神木花開耶姬3位代表日本構成的神明,也成為閣樓工匠錶款的主角,每一款面盤都先以手工精雕創造出薄霧、祥雲與浪花,再反覆塗上利摩日白釉,進行多次大明火燒製,最後再加上兩層半透明釉料後進行拋光潤飾,才能展現空靈仙氣的效果,每一款各限量一只。





▲江詩丹頓亞洲四大神獸系列的白虎腕錶栩栩如生。





▲江詩丹頓運用凹雕、灰階琺瑯與微繪琺瑯三重工藝,於面盤展現日本富士山女神與櫻花之神木花開耶姬。

獨立製錶品牌Romain Gauthier近日也在台發表C by Romain Gauthier鉑金鍊帶版本,採用高貴材質打造錶殼與鍊帶,尤其強調錶帶鍊結都經過手工拋光與霧面處理,呼應Romain主張的「錶殼即鍊帶,鍊帶即錶殼」完美精神,搭配鑿刻形成不規則凹凸質感、再以經過淺藍色PVD的面盤,流露好氣質,而透明底蓋則展現手工雕刻技術在機芯夾板上創造出類似霜金飾紋的凹凸面,每一項小細節都將當細緻,錶款未限量,可依藏家需求進行客製化設計。





▲Romain Gauthier推出C by Romain Gauthier鉑金鍊帶版本,5,060,000元。(圖/Romain Gauthier提供,以下同)





▲透明錶背可欣賞Romain Gauthier使用特殊的手工雕刻技術 在機芯夾板上創造出霜金飾紋的凹凸面。