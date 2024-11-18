潘瑋柏秀286萬「錶王」歪樓　「最美賭王千王」只看見下顎線

▲潘瑋柏分享參與PP發表會的心情，已戴上品牌最新力作Cubitus系列型號5822P-001鉑金大日曆星期月相錶。（圖／翻攝willpan23 IG）

記者陳雅韻／台北報導

男星潘瑋柏是演藝圈赫赫有名的鐘錶收藏家，愛牌「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）、愛彼（Audemars Piguet，簡稱AP）重要發表會或VIP活動都可見他的身影，近日他便分享到德國參加PP最新力作Cubitus系列活動的照片，除了2,862,000元的新錶已上手，已故賭王何鴻燊與三姨太陳婉珍的女兒、被封為「最美賭王千金」的何超蓮竟歪樓點出照片他有「下顎線」，他也打趣回應：「一直存在，看心情。」





▲PP Cubitus系列型號5822P-001鉑金大日曆星期月相錶款，2,862,000元。（圖／品牌提供）





▲潘瑋柏側臉照露出下顎線。（圖／翻攝willpan23 IG）

潘瑋柏的身形一直是網友討論焦點，但在他連發遊歐洲的側臉照，下顎線輪廓明顯，似乎有意堵住酸民的嘴；另一亮點當然是他手腕上的PP錶，為品牌時隔25年後首發的全新系列Cubitus方形錶，他所戴的Cubitus 5822P-001鉑金錶，搭載全新的240 PS CIJ LU自動上鍊機芯，具備瞬跳大日曆、星期和月相顯示等複雜功能，當中雙位數字大日曆視窗在換日時能以18毫秒的速度瞬間換日，目前已有6項設計申請專利中。





▲潘瑋柏戴AP Royal Oak皇家橡樹系列大中華區限定版超薄萬年曆黃金腕錶。（圖／翻攝willpan23 IG）

旅行的腳步回到亞洲，潘瑋柏出席AP Royal Oak皇家橡樹系列大中華區限定版超薄萬年曆黃金腕錶發表會，他也在第一時戴上此款採用超薄萬年曆5133自動上鍊機芯、厚度僅2.9毫米的錶款，整只錶以18K金打造，金燦燦模樣很高調。

