賈永婕戴Tiffany微笑項鍊替中華隊加油　38萬百年靈鑽錶也搶鏡

▲賈永婕戴Tiffany微笑項鍊、百年靈Super Chronomat Automatic 38鑽錶現身大巨蛋看世界12強棒球賽，為中華隊加油。（圖／翻攝janet_chia_IG、品牌提供）

記者陳雅韻／台北報導

世界12強棒球賽昨（17日）中華隊擊敗澳洲，以11比3大勝，加上日本以7比6擊敗古巴，中華隊提前晉級4強，將前進東京爭取最高榮譽，台灣球迷歡聲雷動，包括「賈董」台北101董事長賈永婕也現身大巨蛋為中華隊加油，她特別精心打扮，套上棒球衣、戴上Tiffany & Co. T Smile微笑項鍊、運動風的百年靈（Breitling）錶，呼應此盛事。

賈永婕看棒球賽所戴的Tiffany約51,000元的T Smile微笑項鍊，是她已佩戴多年的貼身首飾，即便未鑲鑽，簡潔的微笑弧線設計依然搶眼，美好的設計意涵也予人滿滿的正能量；而她手腕上的近38萬元的薄荷綠色面盤鑽錶也很搶眼，為百年靈Super Chronomat Automatic 38鑽錶，此系列於1984年問世，是瑞士製錶業歷經日本石英錶風潮重創後，百年靈與義大利空軍合作推出Chronomat機械錶的復興之作，助品牌翻紅。

▲打擊教練彭政閔（左二）在中華隊與澳洲之戰，站在HUBLOT特製的投手計時器前與球員討論戰術。（圖／HUBLOT提供）

於大巨蛋熱烈進行的世界12強棒球賽除了場邊名人吸引目光，球員與球迷也無法忽視瑞士名錶HUBLOT為台灣預賽特別打造的兩款專屬投球計時器，分別設於捕手後方與外野，具有鮮明的紅色分秒指示與倒數計時功能，呼應品牌第一款左冠錶Big Bang Unico左冠陶瓷計時碼錶的設計，外框則點綴標誌性的H型螺絲圖案，與球迷一同見證每一場刺激的比賽。