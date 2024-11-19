《影后》詹懷雲卡地亞上身變貴公子　黑裝配三環珠寶電暈粉絲

▲詹懷雲演出《影后》中流氓一角，聲勢大漲。（圖／翻攝zhan_1998__IG）

記者陳雅韻／台北報導

26歲男星詹懷雲演出《影后》中房務員「流氓」一角，與飾演過氣女星「周凡」的楊謹華有許多甜蜜互動，可愛的暖男形象讓他一夕爆紅，被譽為許光漢接班人，成為最新男神。在劇中報出身高183.7的他，是天生衣架子，穿起一身黑裝配上卡地亞（Cartier）Trinity系列三環戒與項鍊，帥氣指數破表，流露貴公子氣息。





▲詹懷雲穿黑裝搭配卡地亞Trinity枕形設計項鍊與戒指，露出燦爛笑容。（圖／翻攝zhan_1998__IG）

詹懷雲在宣傳《影后》時，以簡單俐落黑裝搭配卡地亞歡慶100周年的Trinity系列珠寶，玫瑰金、黃K金和白K金構成的枕形三環項鍊與戒指，寓意頌揚所有形式的愛，恰好呼應他在戲中與楊謹華不畏年齡差距的真摯感情，且此系列設計中性，跨越性別界線，無論男、女戴起來都時髦有型。





▲詹懷雲去年10月受卡地亞之邀出席於台中舉辦的活動。（圖／卡地亞提供）

去年10月卡地亞於台中舉辦活動，詹懷雲也是座上賓，當時他穿黑色長大衣別上胸針，並搭配Clash de Cartier戒指，帥氣挺拔模樣令人印象深刻；他不僅懂得巧搭珠寶，服裝選擇也有訣竅，正式場合以俐落剪裁的單色西裝為主，日前參加高雄電影節身穿英國品牌ALLSAINTS米色西裝，內搭網狀衫與珍珠項鍊，正式且不失活潑氣息。





▲詹懷雲參加高雄電影節穿全套ALLSAINTS西裝。（圖／翻攝zhan_1998__IG）