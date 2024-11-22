孔劉穿LV丹寧褲盡顯無敵長腿　男神戴名錶連手都被誇美

▲孔劉穿LV 2025早春男裝拍照，大長腿非常吸睛。（圖／翻攝gongyoo_official IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓45歲男神孔劉今年成為LV（Louis Vuitton，路易威登）品牌大使，近日拍攝時尚雜誌，全身上下都是品牌2025早春新裝，身高184公分的他，是天生衣架子，一張他穿著LV Monogram丹寧褲側坐在桌子上的照片，讓人見識到他的身材優勢，粉絲紛紛讚嘆「腿太長了吧」！





▲孔劉搭配LV Tambour Automatic 40毫米18K金腕錶，1,840,000元。（圖／LV提供）

男神魅力無敵，連手都有網友誇讚，孔劉拍照時一套LV丹寧外套摺起袖子的造型，露出手部與LV腕錶，粉絲留言「這是我見過最漂亮的手」，的確他是天生手模（模特兒），戴起LV Tambour Automatic 40毫米18K金腕錶與Escale Automatic 39毫米玫瑰金腕錶非常吸睛，前者歷經重新詮釋並搭載全新LFT023自動上鍊機芯時髦亮相，Escale腕錶設計靈感則源自品牌經典硬箱的裝飾細節。





▲孔劉摺起LV牛仔外套袖子露出LV Escale腕錶被粉絲讚手很美。（圖／翻攝gongyoo_official IG）





▲LV Escale 39毫米自動腕錶，910,000元。（圖／LV提供）

除了時尚帥照滿足粉絲，孔劉近期也有新作品，他與徐玄振搭擋主演Netflix影集《一箱情緣》29日將上檔，另一話題是他參與《魷魚遊戲2》演出，西裝筆挺的帥氣模樣究竟扮演什麼關鍵角色，令戲迷相當期待。





▲孔劉演出《魷魚遊戲2》，西裝筆挺模樣很迷人。（圖／翻攝gongyoo_official IG）