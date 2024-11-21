CITIZEN招牌錶覆上清晨天空藍　搶攻聖誕送禮市場

▲CITIZEN發表「Beginning Blue希望之藍」限定錶，CA4500-83M（左起）11,900元，NJ0178-81M（上）12,900元，AT8260-69M（下）24,800元，EM0801-85N光動能女錶9,600元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迎接即將來臨的聖誕節，日本腕錶品牌CITIZEN推出4款「Beginning Blue希望之藍」限定款腕錶，以象徵美好一天開始的早晨寧靜時刻的天空色彩，為佳節獻上祝福，旗艦錶款為光動能全球電波時計AT8260-69M，藍色多層次錶盤搭配銀色小錶圈，展現低調簡約的品味，隨錶附海軍藍小牛皮錶帶，與正式或休閒服裝完美搭配，且無須手動調整時間、日期的萬年曆功能，及定時收訊校正、世界時間顯示，精準掌握分秒。





▲CITIZEN光動能全球電波時計腕錶AT8260-69M，另附海軍藍小牛皮錶帶，24,800元。

CITIZEN「Beginning Blue希望之藍」限定款另3款腕錶，包括入門首選光動能碼錶計時錶款CA4500-83M、潛水錶風格NJ0178-81M機械錶，以及為女性打造的EM0801-85N光動能錶，女錶採用藍蝶貝面盤呈現珠光深邃藍色，點綴蝴蝶圖案，風格浪漫，作為聖誕獻禮相當討喜。





▲CITIZEN機械錶NJ0178-81M，詮釋清晨蔚藍的寧靜時刻，12,900元。





▲CITIZEN光動能女錶EM0801-85N以藍蝶貝面盤呈現清晨的深邃藍色，並點綴蝴蝶圖案，9,600元。

G-SHOCK中價位入門款G-STEEL的全新金屬型號GM-2110D，近期推出多款繽紛色彩腕錶，當中包括清新的天空藍色面盤腕錶，銅製金屬面盤經過蒸鍍處理閃耀迷人光澤，而外型延續2100系列的經典八角錶殼設計，厚度僅有11.8mm，外型強悍但保有纖薄特色，具防水200米、耐衝擊、雙LED燈超亮照明，多元鬧鈴、碼錶等實用功能。





▲G-SHOCK GM-2110D-2A天空藍腕錶，10,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）