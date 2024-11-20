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摩納哥王妃LV大戶又添新衣　薰衣草紫褲裝優雅浪漫

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▲▼ 摩納哥國慶夏琳王妃 。（圖／達志影像）

▲摩納哥親王阿爾貝二世（右）與夏琳王妃（左）帶著龍鳳胎兒女參加國慶典禮。（圖／達志影像）

記者陳雅韻／台北報導

摩納哥昨（19日）歡度國慶日，摩納哥親王阿爾貝二世（Prince Albert II）與夏琳王妃（Charlene Wittstock）全程參與慶祝儀式與晚宴，早年因憂鬱神情而被封為「冰山王妃」的夏琳似乎有「冰山融化」之勢，不時掛著微笑並向民眾揮手致意，而身為精品大戶，她於國慶日連換兩套服裝都出自LV（Louis Vuitton，路易威登）的設計，她的9歲女兒Gabriella公主則穿Dior訂製服亮相，母女造型備受好評。

▲▼ 摩納哥國慶夏琳王妃 。（圖／達志影像）

▲被譽為「歐洲最美王子妃」的Beatrice Borromeo與兒子一起在窗邊看閱兵典禮。（圖／達志影像）

夏琳王妃於國慶閱兵典禮上，身穿LV訂製薰衣草紫色褲裝，側邊開的上衣點綴銀色大扣子更為亮眼，搭配同色系的帽飾，流露浪漫氣息。她寵愛女兒，向Dior訂製領子與裙子都有花卉刺繡的粉藍色外套式洋裝，讓Gabriella公主在國慶日漂亮登場，母女倆粉嫩色系的穿搭成為國慶活動亮點。此外，摩納哥王室另一美麗焦點是被譽為「歐洲最美王子妃」的Beatrice Borromeo，她在窗邊擁著兒子一起看閱兵，吸引媒體搶拍。

▲▼ 摩納哥國慶夏琳王妃 。（圖／達志影像）

▲夏琳王妃於國慶晚宴換上LV深藍色不對稱剪裁禮服。（圖／達志影像）

晚間的國慶晚宴上，王室成員全換上禮服，夏琳王妃再次選穿愛牌LV，以一襲不對稱剪裁的寬鬆禮服出席盛宴，她僅搭配鑽石耳環與亮片手拿包，比起日間所穿的薰衣草紫褲裝，顯得素雅低調。

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關鍵字：

摩納哥, 夏琳王妃, LV, Louis Vuitton, 路易威登, Dior

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