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CASIO旗下5大品牌黑金錶齊發　G-SHOCK霸氣但很纖薄

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▲▼ CASIO,Seiko 。（圖／公關照）

▲CASIO攜手旗下五大腕錶以ZERO TO ONE的概念推出50周年紀念錶（左起）BGD-S565ZE-1、GMC-B2100ZE-1A、TRN-50ZE-1A、EFS-S640ZE-1A、PRW-6900ZE-1。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO今年歡慶深耕腕錶市場50周年，攜手旗下五大腕錶品牌Casiotron、G-SHOCK、EDIFICE、PRO TREK與BABY-G，一同以ZERO TO ONE（從無到有）的概念發表第三波紀念錶，外觀均以搶眼的黑金色為主色調，底蓋印有50周年三角形Logo，並搭載太陽能充電系統，全系列4,500元起，最入門款為BABY-G BGD-S565ZE-1。

▲▼ CASIO,Seiko 。（圖／公關照）

▲以CASIO首款腕錶Casiotron QW02為藍本設計的TRN-50ZE-1A腕錶，17,000元。

5款紀念錶中，CASIO首款腕錶Casiotron QW02啟發當代設計，呈現黑金版本的Casiotron TRN-50ZE-1A腕錶，具Tough Solar太陽能系統、MULTIBAND 6 世界六局電波校準及 Mobile Link 藍牙功能；G-SHOCK紀念錶則以全金屬新成員為基礎進行設計，打造八角外觀的GMC-B2100ZE-1A錶款，霸氣且保有纖薄外型與強悍性能。除了創作新錶慶生，CASIO還與知名藝術家河村康輔（Kosuke Kawamura）合作全新的視覺藝術，彰顯品牌半世紀以來不斷追求突破的歷史，推出貼紙、T-shirt吸引錶迷。

▲▼ CASIO,Seiko 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK GMC-B2100ZE-1A腕錶搭載Tough Solar太陽能系統與藍牙科技，27,000元。

▲▼ CASIO,Seiko 。（圖／公關照）

▲CASIO第三波紀念錶中最入門的BABY-G BGD-S565ZE-1腕錶，4,500元。

▲▼ CASIO,Seiko 。（圖／公關照）

▲藝術家河村康輔為CASIO 50周年獨家設計視覺T-shirt。

Seiko慶祝品牌成立100周年，同時在台深耕70周年，今年旗下各系列同樣紀念錶款連發，最新力作為台灣錶迷獨享的Seiko Presage紅石榴蜂蜜調酒腕錶，呈現漸層暈染效果的酒紅色蜂巢格狀圖騰面盤，7時位置點綴蜜蜂圖案，象徵甜蜜滋味，也是品牌獻給台灣幸福與繁榮的祝福，搭載具41小時動力儲存的4R35機芯，隨錶附酒紅色與深棕色兩條皮革錶帶供替換。

▲▼ CASIO,Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko慶祝品牌百周年暨在台深耕70周年，推出Presage調酒系列台灣限定錶SRPL21J1 ，22,000元。（圖／Seiko提供）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►日本柴犬成G-SHOCK主角　啟動背光亮出超萌狗臉

►G-SHOCK熱賣八角金屬錶添生力軍　三眼計時照樣纖薄

關鍵字：

CASIO, G-SHOCK, Seiko

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