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巨石強森240萬IWC陀飛輪錶黑得出色　勞力士「沙士圈」也是真愛

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▲▼巨石強森 。（圖／翻攝IG）

▲巨石強森出席《GQ》於洛杉磯舉辦的派對，穿帥氣皮背心搭IWC葡萄牙系列手動上鍊陀飛輪日夜顯示腕錶。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢硬漢代表人物巨石強森（Dwayne Johnson），私下穿搭極具個性，手腕上少不了霸氣名錶，日前他出席《GQ》於洛杉磯舉辦的派對，身穿帥氣皮背心配黑褲外，配件也有看頭，戴著牛仔帽、要價逾240萬元的瑞士名錶IWC葡萄牙系列手動上鍊陀飛輪日夜顯示腕錶，黑得出色。

▲▼巨石強森 。（圖／翻攝IG）

▲巨石強森所戴的IWC葡萄牙系列手動上鍊陀飛輪日夜顯示腕錶，2,406,000元。

巨石強森參加派對所戴的IWC葡萄牙系列手動上鍊陀飛輪日夜顯示腕錶，以18K Armor Gold®打造錶徑42.4毫米錶殼，此材質比傳統紅金更堅硬且耐磨，搭配黑色漆面錶盤形成搶眼對比，面盤6時位置為飛行陀飛輪，特色是叉桿和擒縱輪為矽製並覆有特珠的鑽石塗層，應用Diamond Shell®技術可減少摩擦，有助實現長達84小時的動力儲存；另一亮點是9時位置創新的日夜顯示，藉由繞軸運轉的小行星顯示日夜循環。

▲▼巨石強森 。（圖／翻攝IG）

▲巨石強森戴勞力士「沙士圈」Oyster Perpetual GMT-Master腕錶。（圖／翻攝therock IG）

▲▼巨石強森 。（圖／翻攝IG）

▲巨石強森戴的勞力士Oyster Perpetual GMT-Master永恒玫瑰金與蠔式鋼款，600,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

近期巨石強森也常戴勞力士（Rolex）具雙時區顯示功能的Oysyer Perpetual GMT-Master永恒玫瑰金與蠔式鋼錶，由於配備黑色與棕色Cerachrom陶質字圈，獨特配色被錶迷暱稱為「沙士圈」。

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關鍵字：

巨石強森, IWC, Rolex, 勞力士

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