好久不見的蕭亞軒珠寶展現蹤　盛讚CINDY CHAO「華人之萃」

▲蕭亞軒參觀CINDY CHAO舉辦的「藝述二十：以建築視野，雕塑生命的力量」展，讚Cindy是華人之萃。（圖／CINDY CHAO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

台灣珠寶藝術家趙心綺（Cindy Chao）2004年創立同名品牌CINDY CHAO The Art Jewel，轉眼間已20載，她的設計從最初創業「破繭蛻變時期」的孤獨感，到站上國際舞台「展翅高飛時期」，以及今日加入大膽色彩、注入減法精神的「收放自如時期」，她決定舉辦向大眾開放的「藝述二十：以建築視野，雕塑生命的力量」展，讓外界能一窺她創作的心路歷程，以及爐火純青的鈦金屬工藝，女星林心如、蕭亞軒已搶先鑑賞，蕭亞軒盛讚Cindy是「華人之萃」。





▲Cindy Chao創立品牌20年有成，從最初的「加法」設計轉化成「減法」哲學。





▲CINDY CHAO The Art Jewel「藝述二十」經典回顧展，展出近30件從國際藏家手中借出的經典作品與藝博會得獎之作、新品。





▲Cindy談及與雕塑家父親趙安裕合作的唯一作品2011 Black Label Masterpiece XVIII 大師系列瘋狂的鹿胸針，忍不住落淚。

於富邦美術館附屬商業棟舉辦的CINDY CHAO「藝述二十：以建築視野，雕塑生命的力量」展，24日起至26日開放公眾預約參觀，集結近30件藝術珠寶作品，其中近20件為全台首次曝光，包括Cindy唯一一件與雕塑家父親趙安裕合作的作品2011 Black Label Masterpiece XVIII 大師系列瘋狂的鹿胸針，她透露兩人都是藝術家，合作起來少不了爭執，而這件作品誕生日是父親的頭七，她談起仍止不住思念父親的淚水，她說：「很慶幸沒有因為吵架而放棄這件作品。」

▲2007大師系列冬季黑白樹枝套鍊與手環反映Cindy Chao設計初期的孤獨心境。





▲藏家大方出借、首度在台曝光的CINDY CHAO 2013 Black Label Masterpiece VIII 大師系列 金魚胸針。





▲Cindy與女星莎拉潔西卡派克共同創作的2013-14大師系列芭蕾蝴蝶胸針，於蘇富比拍賣出近4000萬元，收益全數捐給紐約市立芭蕾舞團。

從20周年回顧展，可見Cindy Chao受建築師外祖父的立體思維與雕塑家父親的雕塑手藝影響至深，收藏家大方出借首度在台曝光的2013 Black Label Masterpiece VIII 大師系列金魚胸針、Cindy與女星莎拉潔西卡派克共同創作的2013-14大師系列芭蕾蝴蝶胸針等9件著名作品，同場也展出品牌最新力作2024 Black Label Masterpiece VI 大師系列羽毛胸針，以及20周年系列的羽毛、葉片與蜻蜓造型胸針，其中葉片胸針的莖與葉脈的獨特綠色，為品牌首度使用的陶瓷漆，即便是小細節，也看得出Cindy的講究。





▲CINDY CHAO最新作品2024 Black Label Masterpiece VI 大師系列羽毛胸針，主石為6克拉馬眼形切割濃彩黃鑽。





▲CINDY CHAO 20周年系列起伏與扭轉線條的羽毛胸針鑲嵌白鑽、黃鑽、藍寶石、帕拉伊巴碧璽、海藍寶石、尖晶石。

▲CINDY CHAO 20周年葉片胸針首度採用陶瓷漆呈現獨特綠色葉脈與莖。





▲CINDY CHAO 20周年蜻蜓胸針，主石為7.44克拉枕形切割白鑽。

▲米蘭珠寶三代接班人Kevin史凱文（左）與珠寶設計師Vanessa Chang張惠敏聯手推出自然之境訂製系列。（圖／米蘭珠寶提供，以下同）

台灣老字號珠寶店米蘭珠寶第三代接班人Kevin史凱文，則再創新局，今舉辦總值逾18億元的「繁花序曲藝術珠寶鑑賞會」，發表與台灣珠寶設計師Vanessa Chang張惠敏聯手打造的自然之境訂製系列，靈感源自Kevin一段在寺院庭園中感念先人駿業開展的私人記憶，選用逾百克拉的海水藍寶打造湖畔花語海水藍寶項鍊，14.62克拉的紅碧璽則被鑲嵌花朵與蝴蝶環繞構成華美戒指，以及花園芬多精橄欖石蜻蜓胸針都是吸引藏家的重量級作品。





▲米蘭珠寶x Vanessa Chang自然之境訂製系列湖畔花語海水藍寶項鍊，主石為102.21克拉海水藍寶。





▲米蘭珠寶x Vanessa Chang自然之境訂製系列蝶戀花紅寶碧璽戒指。





▲模特兒佩戴米蘭珠寶x Vanessa Chang自然之境訂製珠寶系列芬多精花園橄欖石蜻蜓胸針。

