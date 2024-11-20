AP聯手藝術家KAWS造陀飛輪錶　標誌性迷你公仔由裡窺世界

▲AP與藝術家KAWS合作打造Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列陀飛輪「COMPANION」限量版腕錶，約7,350,000元。（圖／AP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶AP（Audemars Piguet，愛彼）重磅聯名又一發！與美國當代藝術家KAWS攜手，打造限量250只的43毫米Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列陀飛輪腕錶，腕錶中心設置KAWS所創作的代表性人物COMPANION，其臉部和雙手彷彿從內裡觸碰著藍寶石玻璃鏡面，彷彿好奇窺看外面的世界，而其胸部展示一顆搏動之心，正是不停運轉的陀飛輪裝置。

▲藝術家KAWS將他創作的著名COMPANION人物角色融入AP錶設計之中。

KAWS創作的COMPANION人物角色跨越地域與類別界線，可以是廣場上的大型雕塑，也可能是Uniqlo T恤上的圖案，這回則以迷你姿態躍上AP Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列陀飛輪「COMPANION」限量錶，運用鈦金屬打造COMPANION，以交替霧面打磨及微珠噴砂潤飾展現層次感，為盡顯主角的俏皮姿態，AP特別採用創新的外緣時間顯示設計，鈦金屬時針和分針覆有螢光塗層，在黑暗中會發出藍光。





▲AP別採用創新的外緣時間顯示，讓COMPANION盡情展現彷彿透過藍寶石水晶玻璃鏡面窺看外面的世界。

另一亮點是皇家橡樹系列錶圈經典的8顆六角形螺絲，點綴KAWS著名的X圖案，與底蓋裝飾以及KAWS的簽名相呼應，而錶背顯露的2979手動上鍊芯，黑色PVD塗層鈦金屬橋板一覽無遺，齒輪系橋板的開放式造型顯現棘輪，其作用是為發條軸上鍊，上面鐫刻KAWS的經典X形，錶款正反面都展現藝術家的巧思。

▲Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列陀飛輪「COMPANION」限量錶搭載全新外緣小時和分鐘2979手動上鍊機芯。

Dior男裝創意總監Kim Jones與KAWS也合作密切，延續Dior 2019年夏季男裝發表會上的創意設計，近期再攜手推出「Dior x KAWS」聯名膠囊系列，KAWS將Dior標誌重新設計，成為一條靈蛇輪廓蜿蜒於字母間勾勒出此標誌性符號，點綴了棉質斜紋短褲、經典籐格紋圖案裝飾的襯衫與針織衫，以及Rider 2.0 系列包款、小皮件與B33鞋款等，將於明年1月2日上市。





▲Dior x KAWS聯名膠囊系列男裝與配件，將於明年1月2日上市。（圖／Dior提供，以下同）





▲KAWS將Dior標誌經過重新設計，成為一條靈蛇輪廓蜿蜒於字母間勾勒出此標誌性符號，點綴膠囊系列衣飾。