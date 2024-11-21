G-SHOCK與韓女團ITZY聯名錶開搶　背光亮愛心示愛

▲G-SHOCK與南韓女團ITZY推出第二彈聯名錶GMD-S5610IT系列。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK與品牌大使、南韓女團ITZY的第二波聯名合作腕錶GMD-S5610IT系列今曝光，以經典5600方型錶的小巧纖薄版本GMD-S5610為基礎進行設計，打造黑色、萊姆綠、桃紅色、淡粉色與紫色5款新錶，啟動LED背光功能時會出現小驚喜，螢幕顯示愛心圖案，象徵ITZY在歌曲結尾時的「皇冠手勢」，向粉絲獻愛。





▲G-SHOCK與南韓女團ITZY合作的第二彈聯名錶GMD-S5610IT系列共有5款顏色可供挑選，單只4,200元。

ITZY的台灣粉絲相當忠誠，上一波與G-SHOCK合作錶款迅速搶購，此次發表的5色款式也融入她們的創意，錶盤頂部鏡面印了5顆星星，代表5位成員在舞台上閃耀的光芒，錶背則刻有她們的簽名，錶帶扣環上也印有星星圖案，附上有簽名的特殊包裝，並隨錶附贈她們繪製的插圖貼紙。





▲G-SHOCK GMD-S5610IT系列錶款當LED背光亮起時，螢幕會顯現愛心圖案。

除了合體宣傳G-SHOCK，ITZY成員各個也是時尚品牌活動常客，隊長禮志受邀示範Calvin Klein冬季新裝，有娜則出席加拿大羽絨衣品牌Moose Knuckles活動，巧合的是兩人都穿上蓬鬆的羽絨衣，下半身則搭修身長褲或窄裙，成功避免穿成米其林寶寶模樣。





▲ITZY隊長禮志示範Calvin Klein冬季新裝。（圖／翻攝itzy.all.in.us IG）





▲有娜出席加拿大羽絨衣品牌Moose Knuckles活動。（圖／翻攝itzy.all.in.us IG）