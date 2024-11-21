fb ig video ETtoday search mobile

G-SHOCK與韓女團ITZY聯名錶開搶　背光亮愛心示愛

>

▲▼ G-SHOCK ITZY 。（圖／翻攝IG）

▲G-SHOCK與南韓女團ITZY推出第二彈聯名錶GMD-S5610IT系列。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK與品牌大使、南韓女團ITZY的第二波聯名合作腕錶GMD-S5610IT系列今曝光，以經典5600方型錶的小巧纖薄版本GMD-S5610為基礎進行設計，打造黑色、萊姆綠、桃紅色、淡粉色與紫色5款新錶，啟動LED背光功能時會出現小驚喜，螢幕顯示愛心圖案，象徵ITZY在歌曲結尾時的「皇冠手勢」，向粉絲獻愛。

▲▼ G-SHOCK ITZY 。（圖／翻攝IG）

▲G-SHOCK與南韓女團ITZY合作的第二彈聯名錶GMD-S5610IT系列共有5款顏色可供挑選，單只4,200元。

ITZY的台灣粉絲相當忠誠，上一波與G-SHOCK合作錶款迅速搶購，此次發表的5色款式也融入她們的創意，錶盤頂部鏡面印了5顆星星，代表5位成員在舞台上閃耀的光芒，錶背則刻有她們的簽名，錶帶扣環上也印有星星圖案，附上有簽名的特殊包裝，並隨錶附贈她們繪製的插圖貼紙。

▲▼ G-SHOCK ITZY 。（圖／翻攝IG）

▲G-SHOCK GMD-S5610IT系列錶款當LED背光亮起時，螢幕會顯現愛心圖案。

除了合體宣傳G-SHOCK，ITZY成員各個也是時尚品牌活動常客，隊長禮志受邀示範Calvin Klein冬季新裝，有娜則出席加拿大羽絨衣品牌Moose Knuckles活動，巧合的是兩人都穿上蓬鬆的羽絨衣，下半身則搭修身長褲或窄裙，成功避免穿成米其林寶寶模樣。

▲▼ G-SHOCK ITZY 。（圖／翻攝IG）

▲ITZY隊長禮志示範Calvin Klein冬季新裝。（圖／翻攝itzy.all.in.us IG）

▲▼ G-SHOCK ITZY 。（圖／翻攝IG）

▲有娜出席加拿大羽絨衣品牌Moose Knuckles活動。（圖／翻攝itzy.all.in.us IG）

►CASIO旗下5大品牌黑金錶齊發　G-SHOCK霸氣但很纖薄

►日本柴犬成G-SHOCK主角　啟動背光亮出超萌狗臉

關鍵字：

CASIO, G-SHOCK, ITZY

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

網壇名將喬科維奇用過的球拍、比賽衣製成錶　百萬錶比網球還輕

網壇名將喬科維奇用過的球拍、比賽衣製成錶　百萬錶比網球還輕

CITIZEN招牌錶覆上清晨天空藍　搶攻聖誕送禮市場

CITIZEN招牌錶覆上清晨天空藍　搶攻聖誕送禮市場

CITIZEN招牌錶覆上清晨天空藍　搶攻聖誕送禮市場

CITIZEN招牌錶覆上清晨天空藍　搶攻聖誕送禮市場

CASIO旗下5大品牌黑金錶齊發　G-SHOCK霸氣但很纖薄 巨石強森240萬IWC陀飛輪錶黑得出色　勞力士「沙士圈」也是真愛 張韶涵「錶王」同系列敗兩只　與足球巨星梅西撞181萬橘錶 賈永婕老公台北101點燈示愛　「賈董」樂陶陶超有面子 《影后》詹懷雲卡地亞上身變貴公子　黑裝配三環珠寶電暈粉絲 賈永婕戴Tiffany微笑項鍊替中華隊加油　38萬百年靈鑽錶也搶鏡 顯赫藏家釋出珍藏逾半世紀粉紅巨鑽　登邦瀚斯拍賣估5000萬起

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面