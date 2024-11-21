網壇名將喬科維奇用過的球拍、比賽衣製成錶　百萬錶比網球還輕

▲喬科維奇佩戴搭配源自網球護腕布料錶帶的HUBLOT Big Bang Unico喬科維奇計時碼錶，1,630,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

擁有24座大滿貫冠軍、唯一三圈大滿貫的網壇名將喬科維奇（Novak Djokovic），2021年成為瑞士名錶HUBLOT（宇舶）大使後，終於催生出可在運動中佩戴且抗震精準的Big Bang Unico 喬科維奇計時碼錶，整體重量比一顆網球還輕盈，僅49.5克，最特別的是錶殼多重科技複合材質竟是他在2023年比賽用的25支網球拍和32件深淺藍色球衣纖維製成，體現品牌「融合的藝術」精神。

▲Big Bang Unico喬科維奇計時碼錶採用多重科技複合材質製成，HUBLOT融合喬科維奇於2023賽季使用的25支網球拍和32件深淺藍色球衣。

Big Bang Unico喬科維奇計時碼錶的霧面藍色錶殼與錶圈，HUBLOT融合喬科維奇去年賽季使用的球拍與穿過的球衣纖維碎片，以及環氧樹脂、玻璃纖維與石英等多樣材質製成，為達強悍而輕盈的目的，鏡面採用經常用於高端電子設備的強化處理Gorilla玻璃，而UNICO自製計時機芯以鋁合金取代黃銅，使機芯比過去減重27%。





▲HUBLOT Big Bang Unico喬科維奇計時碼錶，搭配經過認證的可持續橡木製成的錶盒。

此外，HUBLOT Big Bang Unico喬科維奇計時碼錶外觀也融入網球元素，計時按把採用黃白色調，搭配微微隆起的錶圈螺絲呼應設計主題；此限量100只的限量錶附4款錶帶，包括源自網球護腕並具吸濕排汗功能的白色天然棉護腕錶帶、藍色彈性聚酯纖維錶帶、搭配藍色拋光鋁質運動錶扣的藍色高科技Velcro錶帶與配上鈦金屬折疊錶扣的白色橡膠錶帶，可依場合隨心更換，其收藏盒也別出心裁，以經過認證的可持續橡木特製而成，收藏此錶款的收藏家將獲喬科維奇親筆簽名的運動護腕與球衣。





▲身穿Gucci Polo衫、戴勞力士錶的辛納，開心捧著ATP網球年終世界第一獎盃。（圖／翻攝Gucci IG）

今年成為ATP年終排名第一的23歲義大利網球球星辛納（Jannik Sinner），則是勞力士（Rolex）與Gucci的代言人，他在家鄉獲頒年終第一紀念獎盃時，身穿Gucci橫條紋Polo衫，搭配勞力士（Rolex）定價60萬元的「沙士圈」Oyster Perpetual GMT-Master永恒玫瑰金與蠔式鋼款，此錶款配備黑色與棕色Cerachrom陶質字圈，獨特配色被暱稱為「沙士圈」，是經常跨國征戰的他旅行必備錶款。