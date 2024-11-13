勞力士「沙士圈」錶見證網壇球王光榮時刻　辛納配Gucci衫帥翻

▲身穿Gucci Polo衫的辛納，開心捧著ATP網球年終世界第一獎盃。（圖／翻攝Gucci IG）

記者陳雅韻／台北報導

23歲的義大利網球球星辛納（Jannik Sinner），今年成功奪得ATP年終排名第一的榮譽，成為史上第一位獲此殊榮的義大利選手，日前他在家鄉獲頒年終第一的紀念獎盃，引來同胞熱情呼喊令人動容，在榮耀時刻他身穿Gucci橫條紋Polo衫，搭配勞力士（Rolex）定價60萬元的「沙士圈」Oyster Perpetual GMT-Master永恒玫瑰金與蠔式鋼款，為代言品牌做足宣傳。

辛納自今年6月起登上網壇世界球王寶座，成績一直維持到年底都是世界第一，同樣來自義大利的時尚品牌Gucci早已慧眼識英雄簽下他當品牌大使，讓他在重要場合穿Gucci休閒Polo衫或正裝亮相，連上陣比賽所背的球袋都是Gucci之作，由他示範品牌「Valigeria」旅行袋形象廣告，再適合不過。





▲辛納佩戴的勞力士Oyster Perpetual GMT-Master永恒玫瑰金與蠔式鋼款，600,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

勞力士也一路伴隨辛納征戰，見證光榮時刻，在領取ATP年終排名第一獎盃時，他佩戴勞力士Oysyer Perpetual GMT-Master永恒玫瑰金與蠔式鋼款，配備黑色與棕色Cerachrom陶質字圈，獨特配色被錶迷暱稱為「沙士圈」，錶款具雙時區顯示功能，滿足經常跨國比賽的他所需。

