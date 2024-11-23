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勞力士古董錶盤變色更搶手　紫外線照出黑轉棕色「熱帶面盤」

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▲▼ 熱帶面盤與加州面盤 。（圖／公關照）

▲蘇富比曾上拍1975年的勞力士保羅紐曼面盤Daytona腕錶，計時小盤由黑轉為棕色被稱為「熱帶面盤」。（圖／翻攝蘇富比官網）

記者陳雅韻／台北報導

常聽見錶迷討論「熱帶面盤」（Tropical Dial）與「加州面盤」（California Dial），特殊面盤身價經常在拍賣會更高一階，究竟長什麼模樣呢？細究竟然與勞力士（Rolex）與沛納海（Panerai）淵源頗深呢！

熱帶面盤
熱帶面盤多指在古董錶中，在熱帶地區經過長時間紫外線照射，讓面盤變色或氧化，印證歲月留下的痕跡，多為黑色轉為棕色、咖啡色、金色或蜜糖色等顏色。最受追捧是勞力士熱帶面盤腕錶，經常因此自然變化色澤而炒高身價，國際拍賣會蘇富比（Sothebys）曾拍賣一款1975年勞力士保羅紐曼面的Daytona腕錶，其3個功能小盤已從黑色轉為棕色，自然形成的色調更吸引競標者。

▲▼ 熱帶面盤與加州面盤 。（圖／公關照）

▲沛納海Radiomir California 45毫米腕錶。（圖／沛納海提供）

California Dial 加州面盤
加州面盤與加州有關係嗎？還真有點關係！據傳1920年代位於美國加州的面盤修復公司Kirk Rich Dial Corporation，曾為勞力士修復了一半阿拉伯數字、一半羅馬數字時標，而3、6、9 的位置以「—」作為時標，而12時位置則是倒三角形符號，因地緣關係被暱稱為「加州面盤」，勞力士也為此申請專利。

但真正發揚光大此獨特面盤的是沛納海，因為此上半部為羅馬數字、下半部為阿拉伯數字的面盤設計易於判讀，最適合運用在為義大利海軍打造的錶款上，因此於30年代催生出Ref 3646腕錶，至今加州面盤已成沛納海招牌特色，持續啟發創作新錶，Radiomir California PAM01349未沿用傳統的47毫米錶徑設計，首次將加州面盤應用在錶徑45毫米的錶款上，配上綠色調，流露復古氣息。
 

►勞力士史上最貴Daytona自動上鍊錶誕生　首款彩虹圈錶逾2億元拍出

►沛納海左冠錶致敬義大利海軍傳奇　尺寸縮小更好駕馭

 

關鍵字：

勞力士, Rolex, 沛納海, Panerai

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