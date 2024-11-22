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「鐘錶奧斯卡」常勝軍進軍台灣　最佳日曆與天文腕錶典雅出眾

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▲▼GPHG得獎錶 。（圖／公關照）

▲Laurent Ferrier今年獲得「鐘錶奧斯卡」GPHG最佳日曆與天文腕錶大獎的Classic Moon月相年曆錶，摺疊扣款3,445,000元。（圖／Laurent Ferrier提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

作為第三代製錶師的Laurent Ferrier，於2008創立同名品牌，在錶界算「年輕」，但已獲獎無數，今（22日）品牌帶著剛在上周奪得「鐘錶奧斯卡」GPHG最佳日曆與天文腕錶大獎的Classic Moon月相年曆錶，正式進軍台灣市場，此年產量僅500只的獨立品牌，每一款錶以手工組裝、裝飾，設計則源自懷錶的古典美學，優雅耐看。

▲▼GPHG得獎錶 。（圖／公關照）

▲Laurent Ferrier於2015年獲得GPHG鐘錶啟示獎的Square Micro Rotor雙向衝擊擒縱微型自動盤錶。

▲▼GPHG得獎錶 。（圖／公關照）

▲去年獲得GPHG最佳陀飛輪獎的Laurent Ferrier Grand Sport Tourbillon競速系列雙游絲陀飛輪錶，7,180,000元。

Laurent Ferrier於2010年起發表第一只錶Classic Tourbillon Double-Spiral雙游絲陀飛輪錶，旋即獲得當年GPHG最佳男錶大獎肯定，但終究是金字塔等級價位，品牌於是創作極具特色的入門款Square Micro-Rotor雙向衝擊擒縱微型自動盤錶，一舉奪得2015年GPHG鐘錶啟示獎，緊接著每隔3、4年就在「鐘錶奧斯卡」有所斬獲，今年就以Classic Moon月相年曆錶抱走最佳日曆與天文錶獎，其月相設計別出心裁，以0.145mm左右極薄的砂金玻璃上藍色琺瑯，經雕刻的月亮與星星則加上白色夜光，完美詮釋南北月相。

▲▼GPHG得獎錶 。（圖／公關照）

▲Laurent Ferrier最新力作Classic Auto Sandstone日期自動上鍊錶，2,080,000元。

而今年GPHG大獎的最大贏家，為奪得3項大獎的法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），展現日夜流轉的Lady Jour Nuit腕錶獲得最佳女錶，以蝴蝶指示時間還會翩翩起舞且花兒搖曳的Lady Arpels Brise d’Été腕錶奪最佳複雜功能女錶，呈現微縮立體花園的Lady Arpels Jour Enchanté腕錶則獲頒最佳工藝錶，品牌詩意浪漫的設計輔以精湛工藝，備受推崇。

▲▼GPHG得獎錶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Lady Arpels Jour Enchanté腕錶獲頒GPHG最佳工藝錶。（圖／梵克雅寶提供）
 

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關鍵字：

Laurent Ferrier, 鐘錶奧斯卡, GPHG, Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶

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