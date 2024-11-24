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爽爽喝爆！星巴克11／25起「大杯以上買一送一」　一同分享中華隊榮耀

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▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡惠如／綜合報導

中華隊世界12強冠軍賽完封日本獲得冠軍！全民開心到不行，星巴克當然也要來一下！從11／25起一連兩天，星巴克推出超夠力的「大杯以上買一送一」優惠，無論是暢銷那堤或是甜蜜星冰樂通通都優惠，讓全民一同分享中華隊奪冠榮耀，揪咖喝杯冠軍小確幸吧！

星巴克11／25至11／26連續兩天，推出「感謝英雄，有你真棒 ! 好友分享日」活動，優惠期間從早上11點至晚上8點至店，購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

這次的買一送一優惠誠意滿滿，不但購買大杯以上就有優惠，其不提供優惠品項僅有雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。意即星冰樂也在優惠之列，讓消費者真正有感，但要注意部分門市不提供買一送一優惠，不提供優惠門市請看文後列表

▲路易莎、星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

路易莎針對原價150元的超越精品手沖咖啡，在11至12月期間也推出「不分會員」優惠價105元優惠；黑卡會員在上午11點前，咖啡飲品也提供第二杯7折回饋價。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 12強, 中華隊, 奪冠, 台灣隊

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