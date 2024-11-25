王齊麟看中華隊奪冠興奮到頭皮發麻　洩露奧運奪金必備幸運物

▲王齊麟今出席FRED舉辦的貴賓酒會。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

巴黎奧運羽球男雙比賽金牌選手王齊麟，今（25日）出席法國珠寶品牌FRED舉辦的貴賓酒會，他在巴黎奧運期間戴著FRED紅白藍配色的Force 10手鍊征戰，是他贏球的幸運物，他透露每回比賽前都會上網查星座與顏色運勢，FRED可更換手環顏色的設計成為他的最佳選擇，他表示：「買珠寶我屬於一見鍾情型，與女友不會特別搭配，覺得可愛或喜歡的就會買給她，目前還沒踩過雷。」

▲王齊麟於巴黎奧運賽場上戴的FRED Force 10系列18K白金鍊釦搭配藍白紅纜繩手鍊，115,400元。（圖／FRED提供，以下同）







▲王齊麟平日愛戴FRED Force 10系列黑色鈦金鑲嵌黑色鑽石款手鍊，84,700元。

昨（24日）王齊麟與全台灣民眾一樣守在電視機前，觀看世界棒球12強賽的台日大戰，他說：「中華隊贏球時我真的頭皮發麻，雞皮疙瘩都起來了，好像又回味一次我和李洋奪金牌的那一刻！」他表示與李洋第一次在東京奧運拿金牌，此次中華隊創下台灣棒球史上首次在成棒世界級賽事（非分齡）奪冠，他說：「東京真是好地方。」





▲王齊麟今佩戴FRED Force 10系列18K白金鑲鑽手鍊。





▲FRED Force 10系列18K黃金及精鋼Winch墜鍊。





▲FRED Force 10系列18K金與精鋼Winch戒指。

王齊麟與李洋自巴黎奧運奪金後活動邀約不斷，近日兩人一同為點睛品新款金飾拍攝快問快答，考驗這對黃金拍檔的默契，他們自認兩人組合像點睛品的Charme黃金串珠展現的堅定力量，持續勇敢前行，王齊麟特別喜歡「凱爾特三角結」串珠，品牌採用酷黑黃金工藝，打造三角結由三個螺旋線條組成，相交形成無窮無盡的迴圈，象徵他與李洋以及教練陳宏麟三人的力量，成功在奧運殿堂上衛冕摘金。





▲王齊麟（左）與李洋近日為點睛品金飾拍攝快問快答影片。（圖／翻攝點睛品IG）





▲王齊麟佩戴點睛品酷黑黃金工藝打造的龍形項鍊與凱爾特三角結手環。（圖／翻攝點睛品IG）