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邊佑錫包緊緊藏不住肌肉線條　混搭卡地亞錶與珠寶當最帥大使

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▲▼ 邊佑錫 。（圖／翻攝IG）

▲邊佑錫成為卡地亞最新品牌大使。（圖／翻攝byeonwooseok IG）

記者陳雅韻／台北報導

2024年對韓星邊佑錫而言，絕對是豐收的一年，他憑著韓劇《背著善宰跑》爆紅，晉升為新一代男神，模特兒出身的他長相帥氣，且身高189公分是天生衣架子，吸引國際一線精品品牌目光，近日他正式成為卡地亞（Cartier）品牌大使，在首波釋出的形象照中，他雖然身穿黑色高領衫與黑褲全身包緊緊，但依然難以遮掩其健身有成的厚實肌肉，配上卡地亞招牌珠寶與名錶，讓粉絲都被電暈了。

▲▼ 邊佑錫 。（圖／翻攝IG）

▲邊佑錫佩戴卡地亞Santos腕錶疊搭LOVE手環。（圖／翻攝byeonwooseok IG）

邊佑錫在《背著善宰跑》與同劇女星金惠奫都戴著G-SHOCK錶，與他們在戲劇中的學生形象完美搭配，戲外他則愛戴卡地亞Santos de Cartier大型款自動錶，成為卡地亞品牌大使後，拍攝第一波形象照也戴Santos錶入鏡，同時疊搭LOVE手環、Trinity系列100周年枕形款三環戒，相當時髦。

▲▼ 邊佑錫 。（圖／翻攝IG）

▲邊佑錫指間戴著卡地亞Trinity系列100周年枕形款戒指。

有卡地亞珠寶與名錶加持，邊佑錫流露貴公子氣息，而服裝他則有義大利品牌Prada鼎力支持，今年6月他獲邀出席於米蘭舉行的 Prada 2025 春夏男裝系列時裝秀，11月初品牌宣布他成為品牌大使，加上卡地亞最新頭銜，可謂雙喜臨門。

▲▼ 邊佑錫 。（圖／翻攝IG）

▲邊佑錫今年成為Prada品牌大使。（圖／翻攝byeonwooseok IG）

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►《影后》詹懷雲卡地亞上身變貴公子　黑裝配三環珠寶電暈粉絲

 

關鍵字：

邊佑錫, Prada, 卡地亞, Cartier

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