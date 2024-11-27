fb ig video ETtoday search mobile

LOEWE陶罐工藝蠟燭好美必收、嬌蘭典藏版四葉瓶全球僅21件

>

▲▼LOEWE陶罐工藝蠟燭好美必收。（圖／品牌提供）

▲是香氛也是居家最美擺飾配件。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

是藝術品也是香氛，絕對是居家風格裝飾的完美首選，LOEWE推出陶罐工藝蠟燭，嬌蘭的新款四葉瓶，以及L'Objet的超美居家擺件空間香氛，都是適合適合歲末佳節期間餽贈至親好友的珍貴禮物。

#LOEWE

▲▼LOEWE陶罐工藝蠟燭好美必收。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 質感蠟燭，170g，各4,800元。

LOEWE將香氛與工藝的結合昇華至全新境界，透過三款不同質感的陶罐，詮釋豐富的藝術價值。金合歡香味質感蠟燭散發著清新怡人的香氣，陶罐上的黃色花紋靈巧地呼應球狀花序；晚香玉香味質感蠟燭則以溫潤的米白色陶罐承載濃郁馥香，散發高雅純淨之美；而蘭花香味質感蠟燭則帶來熱帶花卉的香氣，盛裝於黑色霧面陶罐中，營造出深邃神秘的氛圍。

#嬌蘭

▲▼LOEWE陶罐工藝蠟燭好美必收。（圖／品牌提供）

▲嬌蘭X李禹煥 典藏版四葉瓶。

2024年，嬌蘭攜手南韓知名畫家李禹煥打造新款的「四葉瓶」（Flacon Quadrilobé），一款純陶瓷製的香氛瓶，出自法國瓷器世家Maison Bernardaud之手，這款稀世之作蘊含了獨特的花香調香氛—Souvenir d’Orchidée，由畫家李禹煥與嬌蘭香氛創意總監Delphine Jelk共同創作，全球僅21件。

#L'Objet

▲▼LOEWE陶罐工藝蠟燭好美必收。（圖／品牌提供）

▲L'Objet 太陽神蠟燭，400g，5,300元。

發跡於美國比佛利山莊的L'Objet發表結合空間香氛與居家擺件的全新作品，包含展現精湛匠人工藝的「白瓷24K金系列」，以及品牌攜手國際知名藝術家Klaus Jürgen Schmidt合作設計「奧菲斯系列」與「海德拉系列」。全系列作品囊括香氛蠟燭、室內擴香瓶、線香插，絕對是煥新居家風格的理想選擇。

關鍵字：

嬌蘭, LOEWE, L’Objet, 香氛, 擺飾

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

超暖羽絨外套現省千元！UNIQLO感謝祭將開跑　時間、優惠一次掌握

超暖羽絨外套現省千元！UNIQLO感謝祭將開跑　時間、優惠一次掌握

陳傑憲背「金色小飛人」後背包回台！搭西裝帥度再破表

陳傑憲背「金色小飛人」後背包回台！搭西裝帥度再破表

星巴克買一送一買咖啡等2小時　店員：「今天自己被三振」網笑翻

星巴克買一送一買咖啡等2小時　店員：「今天自己被三振」網笑翻

和球員穿一樣！WBSC中華隊冠軍紀念T恤4400日幣、黑色帽T預購倒數 張員瑛MAMA生圖美到登熱搜！「純欲貓系妝容」眼唇化妝技巧一次解析 Lisa觀戰F1時髦服裝出自法拉利　敗在「香腸嘴」妝容好艷麗 LOEWE陶罐工藝蠟燭好美必收、嬌蘭典藏版四葉瓶全球僅21件 宋慧喬睡袍造型照樣美　CHUAMET珠寶加身女神氣場無敵 錯過買不到！陳傑憲、潘傑楷「Team Taiwan」黑帽T預購剩今天 整個人暖起來！冬日5款「驅寒食物」　有效改善手腳冰冷

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面