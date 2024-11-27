LOEWE陶罐工藝蠟燭好美必收、嬌蘭典藏版四葉瓶全球僅21件

▲是香氛也是居家最美擺飾配件。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

是藝術品也是香氛，絕對是居家風格裝飾的完美首選，LOEWE推出陶罐工藝蠟燭，嬌蘭的新款四葉瓶，以及L'Objet的超美居家擺件空間香氛，都是適合適合歲末佳節期間餽贈至親好友的珍貴禮物。

#LOEWE

▲LOEWE 質感蠟燭，170g，各4,800元。

LOEWE將香氛與工藝的結合昇華至全新境界，透過三款不同質感的陶罐，詮釋豐富的藝術價值。金合歡香味質感蠟燭散發著清新怡人的香氣，陶罐上的黃色花紋靈巧地呼應球狀花序；晚香玉香味質感蠟燭則以溫潤的米白色陶罐承載濃郁馥香，散發高雅純淨之美；而蘭花香味質感蠟燭則帶來熱帶花卉的香氣，盛裝於黑色霧面陶罐中，營造出深邃神秘的氛圍。

#嬌蘭

▲嬌蘭X李禹煥 典藏版四葉瓶。

2024年，嬌蘭攜手南韓知名畫家李禹煥打造新款的「四葉瓶」（Flacon Quadrilobé），一款純陶瓷製的香氛瓶，出自法國瓷器世家Maison Bernardaud之手，這款稀世之作蘊含了獨特的花香調香氛—Souvenir d’Orchidée，由畫家李禹煥與嬌蘭香氛創意總監Delphine Jelk共同創作，全球僅21件。

#L'Objet

▲L'Objet 太陽神蠟燭，400g，5,300元。

發跡於美國比佛利山莊的L'Objet發表結合空間香氛與居家擺件的全新作品，包含展現精湛匠人工藝的「白瓷24K金系列」，以及品牌攜手國際知名藝術家Klaus Jürgen Schmidt合作設計「奧菲斯系列」與「海德拉系列」。全系列作品囊括香氛蠟燭、室內擴香瓶、線香插，絕對是煥新居家風格的理想選擇。