超暖羽絨外套現省千元！UNIQLO感謝祭將開跑　時間、優惠一次掌握

記者李薇／台北報導

天氣變冷，該添秋冬衣服了！日本服飾品牌UNIQLO即將於11月29日至12月5日，連續7天舉辦2024冬季感謝祭，更慶祝品牌40周年，包括：狂賣15億件的HEATTECH吸濕發熱衣系列、刷毛T恤系列、最新輕暖高科技PUFFTECH系列以及無縫羽絨外套等，通通都有優惠價格，最高現省1000元，而且一站式搞定全家大小的冬季保暖穿搭，不衝不行。

▲UNIQLO感謝祭即將開跑。（圖／品牌提供、uniqlo_taiwan IG）



UNIQLO感謝祭4大冬季熱銷系列通通都下殺，其中，超保暖的無縫羽絨連帽外套更是此次優惠幅度最大單品，防風、防潑水的特性機能滿點，男女款式都最高可以折1000元優惠，基本外出、旅行或是工作，這一件就可以抵擋台灣冬季低溫，可以說是高CP值的選擇。

▲無縫羽絨連帽外套直接現省1000元。（圖／品牌提供）



感謝祭期間也有限量滿額贈，只要在11月29日至12月5日消費滿2500元，就可以獲得創始店原創LOGO的兩用式保溫杯，可替換的雙杯蓋設計超實用，還有手提把外出也方便攜帶，有酷黑、煙灰、軍綠三種色彩隨機發送，數量有限，送完為止。

▲原創LOGO設計的保溫杯。（圖／品牌提供）

另外，同集團的GU則是早在11月22日就展開感謝祭活動，而且連續14天、至12月5日都可以買好買滿，最低290元起就可以買到日系時尚穿搭單品，適合冬季的HEAT PADDED夾層外套也限省200元，單筆消費滿1500元，還贈插畫家「陪你喝一杯」玻璃杯乙個，限量贈送，可以說是比親民更優惠的價格，立刻揪好友逛起來了。

▲GU感謝祭也在火熱進行中。（圖／品牌提供、gu_taiwan IG）