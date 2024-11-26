浪琴價格「天花板」金錶曝光　83萬女錶秀氣優雅

▲浪琴表MINI DOLCEVITA迷你多情系列18K玫瑰金鑲鑽腕錶，834,900元。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

搶在聖誕節前夕，各品牌不約而同發表適合日常穿搭的金色系錶款，浪琴表（Longines）以優雅設計著稱的MINI DOLCEVITA迷你多情系列，推出18K金與玫瑰金錶款，並有18K金鍊帶鑲鑽款式以及搭配皮革錶帶的無鑲鑽版本，前者更達到浪琴表價格的「天花板」，定價834,900元。





▲浪琴表MINI DOLCEVITA迷你多情系列18K金腕錶，211,400元。

迷你多情系列是浪琴表多情系列（DolceVita）的延伸作品，擁有21.50毫米x 29.00毫米的長方形秀氣錶殼，新款以18K金或玫瑰金材質亮相，奢華鑲鑽版本搭配鍊節交錯排列的原創18K金鍊帶，完美貼合手腕，另有搭配黑色皮革錶帶的無鑽設計，兩款新錶款皆採用長方形銀色經典羅馬數字面盤，裝飾機刻雕花效果的幾何圖案「flinqué」飾紋，6時位置的顯示小秒，整體設計流露優雅氣息。





▲Dior La D My Dior 19mm 18K金黑漆鑲鑽腕錶，1,450,000元。（圖／Dior提供）

Dior也在聖誕節前夕推出金錶，從品牌經典籐格紋圖案（Cannage）獲得啟發，為Dior La D My Dior 19mm 18K金黑漆鑲鑽腕錶的錶鍊，裝飾如金線絲帶般交織的網格紋路，相當細緻，也與黑漆面盤上18K金線條建構的圖案相呼應，雖然錶款尺寸迷你，但黑金配色的設計戴起來有如珠寶般搶眼。

