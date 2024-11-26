潘瑋柏快手搶到聯名珍珠項鍊　手上千萬武士錶全球僅10只

▲潘瑋柏分享喝酒照，他所戴的MIKIMOTO x Chrome Hearts珍珠項鍊、RICHARD MILLE名錶搶鏡。（圖／翻攝willpan23 IG）

記者陳雅韻／台北報導

潘瑋柏近日分享喝酒微醺的照片，寫下「偶爾的貪杯，乾杯」，但更多粉絲看得不是臉微微泛紅的他，而是他所戴的精品配件，項鍊是MIKIMOTO才剛於紐約第五大道的旗艦店發表與高端銀飾品牌Chrome Hearts聯名的珍珠項鍊，而手腕上的千萬元RICHARD MILLE錶也很稀有，全球僅限量10只。





▲潘瑋柏戴全球限量10只的RICHARD MILLE水晶錶殼版RM 47陀飛輪武士腕錶。（圖／翻攝willpan23 IG）

享受美酒的當晚，潘瑋柏一身低調的黑衣與黑帽，但裝飾的配件各個有來頭，Y字珍珠項鍊來自MIKIMOTO與他的愛牌Chrome Hearts聯名款，中央銀製的十字造型是Chrome Hearts標誌性的符碼，吸引他迅速入手，此話題性作品只在Chrome Hearts紐約、青山和倫敦店，以及MIKIMOTO銀座總店、紐約和香港店獨家發售。

RICHARD MILLE全球限量10只的RICHARD MILLE RM 47陀飛輪腕錶，身價更不凡，2年前同款陶瓷錶報價已破3200萬元，他的水晶錶殼版本官方未公開定價，但肯定超越陶瓷款，此款錶是著迷日本武士文化的一級方程式賽車世界冠軍車手、RICHARD MILLE品牌摯友Fernando Alonso所催生，錶款的正反面均展現3N黃金武士盔甲雕刻，並在陀飛輪位置裝飾象徵武士道精神的淺野飾家紋，相當霸氣。

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