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陳傑憲背「金色小飛人」後背包回台！搭西裝帥度再破表

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▲▼12強中華隊接機。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳傑憲（右四）與中華隊隊員們從日本回到台灣，在桃園機場受訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者林明瑋／台北報導

中華隊勇奪世界棒球12強賽冠軍，今晚（11/25）返台，球員們穿上西裝、襯衫，英挺現身桃園機場，隊長陳傑憲還繫上黑領帶，搭配咖啡色孟克鞋，後背包則是Jordan Monogram金色標誌款，裝飾著金色的Jumpman飛人。他在機場受訪時向球迷們說：「謝謝你們的熱情，為你們感到驕傲，你們也是我們的驕傲！」

陳傑憲因長得像吳奇隆而被稱為「四爺」，日常穿搭簡單但有型，而且是NIKE球鞋大戶，從機能性的Nike Air Max Dn、潮男必備的「倒勾」聯名鞋Travis Scott x Air Jordan 1 Low、先前紅翻天的Nike Dunk Low黑白配色通通有，配上T恤與短褲就有特色。

▲陳傑憲。（圖／翻攝陳傑憲IG、atmos）

▲陳傑憲抵台時背著Jordan Monogram後背包。（圖／記者湯興漢攝、翻攝《ETtoday》直播）

▲陳傑憲。（圖／翻攝陳傑憲IG、atmos）

▲Jordan Monogram包款去年10月推出，現已斷貨。（圖／翻攝atmos）﻿

今晚返抵國門，陳傑憲穿著正式的西裝、雙肩背著Jordan Monogram後背包，包面佈滿代表麥可喬丹（Michael Jordan）的背號23號印花，且Jumpman Logo與拉鍊都是金色，是去年10月發表的款式，當時定價約3000元台幣，在日本甚至要投籤才能購入，已經斷貨，目前只能在ebay上找到。

▲陳傑憲。（圖／翻攝陳傑憲IG、atmos）

▲Travis Scott x Air Jordan 1 Low是潮男必備，陳傑憲也有。（圖／翻攝hsien_1994 IG，以下同）

▲陳傑憲。（圖／翻攝陳傑憲IG、atmos）
▲陳傑憲穿前陣子紅翻天的Nike Dunk Low黑白配色「熊貓款」。

▲陳傑憲。（圖／翻攝陳傑憲IG、atmos）
▲陳傑憲穿著有雙壓柱Dynamic Air氣墊系統的Nike Air Max Dn。

►台灣最帥隊長帶領奪冠！陳傑憲：繼續保持微笑使我們更強大

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關鍵字：

中華隊, 陳傑憲, Jordan, Nike

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