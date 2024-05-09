減肥也能吃！營養師推薦5種「低卡水果」　熱量比蔬菜還低

▲營養師分享5種低卡水果，減肥時也能放心吃不怕胖。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@babebani

炎熱的夏天裡，吃些酸甜可口的水果補水又消暑，可對於許多正在減肥的人，想吃又怕胖，不知該怎麼吃才好，但其實水果含有豐富的維生素、植化素、膳食纖維等營養，能幫助促進代謝。營養師谷傳玲就分享，水果熱量高低不同，熱量高的當然要少吃，但也有的熱量甚至比菜還低，可以多吃點，像是以下5種水果的熱量就比蔬菜還低，減肥時可多以這些水果為主，幫你健康瘦下來。

＃木瓜



每100g的木瓜熱量只有29大卡，是可以放心吃的低熱量水果。如果直接吃覺得味道太單一，也可以搭配其他食物一起吃，像是木瓜椰奶西米露、木瓜牛奶等，還可以把木瓜打成汁用來腌製牛肉，木瓜所含的蛋白酶能切斷粗的纖維，而有嫩化牛肉的作用。

＃楊桃



楊桃每100g熱量只有30大卡，還含有豐富的維生素C，很適合減肥的人吃，除了直接吃，還可以榨汁喝，或是和瘦肉熬湯。

＃草莓



草莓擁有濃郁香甜滋味，很多人都以為草莓熱量不低，但其實每100g的草莓熱量只有32大卡，而且草莓含有豐富的纖維，能幫助增加飽足感，並促進腸胃蠕動。

＃甜瓜（香瓜）



甜瓜是黃瓜的「近親」，熱量也跟黃瓜很接近，每100g甜瓜熱量約為27大卡，不同品種的熱量略有差別，有些熱量甚至低於27大卡／100g，而且甜瓜富含膳食纖維、蛋白質，水分含量也很高，夏天吃還能補水。

＃西瓜



西瓜也是屬於低熱量水果，每100g的熱量只有34大卡，且西瓜含水量很高，不僅減肥可以吃，糖尿病患者也能吃。雖然西瓜的含糖量不低，升糖指數（GI）也高，屬於高GI食物，但西瓜的升糖負荷（GL值）並不高，和GI值相比，GL值能更好地反映食物吃了多少對餐後血糖的影響。

比如吃100g西瓜，對應的GL值只有4.75，在低血糖負荷的範圍內，所以即使血糖高也可以吃西瓜，只要控制好量，加餐吃個100g沒問題。但注意別把西瓜榨汁喝，榨成汁後，西瓜中的糖會游離出來，跟直接吃相比，更容易升高血糖。