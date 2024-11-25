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中華隊奪冠85度C「連6天」買一送一　星巴克11／25起好友分享

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▲85度C推出學習伯牙&蕎麥覺醒新飲品。（圖／品牌提供）

▲中華隊拿下冠軍，85度C推出連6天特定商品買一送一優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

中華隊昨（11／25）晚征服東京巨蛋，拿下世界12強棒球賽冠軍，全台籠罩在勝利喜悅中，星巴克第一時間宣布今（11／25）起一連兩天買一送一，而85度C現也宣布，即起至11／30連續六天，會員可從官方APP中免費索取兌換券，旗下新飲品「學習伯牙鮮奶茶」也可享中杯買一送一優惠。

中華隊冠軍賽以4：0擊敗日本隊，全台民眾見證歷史性的一刻，85度C表示和全台球迷一起狂歡慶賀，即日起至11／30，會員可至8５Cafe APP免費領取「學習伯牙鮮奶茶中杯買一送一券」，免費請喝第二杯！兌換期限從即日起至12／20，限量1萬張。

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

星巴克11／25至11／26連續兩天，推出「感謝英雄，有你真棒 ! 好友分享日」活動，優惠期間從早上11點至晚上8點至店，購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

其不提供優惠品項僅有雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。意即星冰樂也在優惠之列，讓消費者真正有感，但要注意部分門市不提供買一送一優惠。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度C, 12強, 奪冠, 中華隊

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