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台灣冠軍！美麗華摩天輪「連續7天免費搭」　SOGO大巨蛋啤酒直接5折

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▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，大會MVP陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，陳傑憲奪下大會MVP，全台歡慶百貨也推優惠。（圖／記者李毓康攝、業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

中華隊12強奪冠，百貨業者優惠紛紛出爐，位於大直的美麗華百樂園，首度推出「連續7天摩天輪免費搭」活動，SOGO大巨蛋Garden City餐廳也推出飲品買一送一、啤酒5折、餐點加碼送等優惠，京站則有20家美食天天接力買一送一。金色三麥餐廳連續三天，內用消費招待每人一杯500ml精釀啤酒，連詩特莉也祭出11／25限定一天餅乾買一送一，跟全台民眾一起同慶。

▲百貨奪冠優惠。（圖／各業者提供）

美麗華百樂園表示，歡慶中華隊世界12強賽擊敗日本勇奪金牌，即日起至12／1一連7天，優惠民眾免費搭乘摩天輪，繼續為台灣棒球加油。SOGO大巨蛋則表示，中華隊一路從台北大巨蛋打進東京大巨蛋，成功奪下冠軍，即起大巨蛋遠東Garden City內8間餐廳也推出飲品買一送一、啤酒5折等多樣優惠。

▲百貨奪冠優惠。（圖／各業者提供）

▲SOGO大巨蛋御私藏Cozy Tea 11／25全品項買一送一。

▲百貨奪冠優惠。（表／記者蔡惠如製）

京站時尚廣場從11／25至11／29期間，也推出「京站同慶奪冠美食1+1」優惠。活動期間館內餐飲品牌依不同日期推出優惠，無論是道地台味、異國料理還是甜點飲品，天天接力買一送一，與顧客一同分享國際賽事勝利的榮耀時刻。

▲百貨奪冠優惠。（圖／各業者提供）

▲京站1F Häagen-Dazs外帶雙球冰淇淋，推薦價 270元(限量50組)。

▲百貨奪冠優惠。（表／記者蔡惠如製）

金色三麥則表示，即起至11／27至全台門市內用消費，每人招待一杯500ml精釀啤酒。Aunt Stella 詩特莉則慶祝中華隊 完封奪冠11／25限定一天，全台門市及官網，零秤餅乾同口味買一送一，贈完為止。

▲百貨奪冠優惠。（圖／各業者提供）

▲狂賀TEAM TAIWAN世界棒球12強奪冠，金色三麥連嗨三天三夜，內用消費招待500ml精釀啤酒。

▲百貨奪冠優惠。（圖／各業者提供）▲百貨奪冠優惠。（圖／各業者提供）

▲詩特莉限時一天買一送一。

關鍵字：

中華隊, 優惠, 美食, 冠軍, 慶祝, 12強, 美麗華, 大巨蛋, 京站, 金色三麥, 摩天輪

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