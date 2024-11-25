GD頭巾穿搭是今年最火紅潮流　跟上「時髦奶奶風」必備10大單品

▲GD挑戰大膽前衛的奶奶風穿搭，靠的不只是強大氣場，還有精心配搭的多元素材。（翻攝自gdragon_international IG）



圖文／鏡週刊

今年興起「時髦奶奶風」（Granny Chic），遊走於老派優雅與流行浪尖之間，彷彿在應試一場高難度的時尚隨堂考，躍躍欲試想證明自己的實力，又深怕一不小心淪為俗氣？不要緊，這期精選「奶奶風」十大元素，跟著潮流先驅GD權志龍的腳步，一起大膽出格吧！

絲巾

婆婆媽媽最愛的萬用絲巾，這一季成為潮流ICON！綁成頭巾，是近期韓星們最流行的穿搭小亮點，若擔心過於老氣，建議混搭減齡感的素色服裝；或是改為披在肩上、繫於頸間、點綴腰側皆可。

▲泫雅將CHANEL印花絲巾綁成頭巾，配上寬大白襯衫，有點復古、有點青春。（翻攝自泫雅IG）

▲Louis Vuitton Time Trunk 90方巾，NT$18,900。（Louis Vuitton提供）

珍珠

黛安娜王妃曾說：「如果女人一輩子只能擁有一件珠寶，那一定是珍珠。」珍珠的溫潤內斂，如同歷經歲月淬鍊的長者智慧，就連見多識廣的皇室也被圈粉。而其珍貴之處，在於經典百搭，並不侷限於復古穿搭，若要以它詮釋摩登時尚，完全游刃有餘。

▲MIKIMOTO珍珠項鍊，NT$53,000起（依珍珠規格而定）。（翻攝自MIKIMOTO官網）

帽子

冬日寒風刺骨，戴上一頂有型的帽子保暖，是不分年齡的造型重點。戴慣了鴨舌帽、毛帽，今年不妨嘗試鉤針帽、漁夫帽或毛呢小圓帽，為整體裝扮換上截然不同的成熟風範。

▲SPORT b. X KANGOL針織帽，NT$2,280。（agnès b.提供）

胸針

胸針，好似首飾中的皇家貴族，與生俱來就是目光焦點，走過幾世紀仍不褪於流行之外。好的胸針，視為傳家寶也不為過，從奶奶手中一路往下承襲，妝點了不同世代的時尚姿態，亦將家族集體記憶盡數濃縮於此。

▲CHANEL雙C Logo胸針，NT$29,300。（翻攝自CHANEL官網）

樂福鞋

經典不敗的樂福鞋，今年秋冬又將重新席捲時尚圈，在各家設計師巧手下，化作百變模樣攻占你我足下。好穿又好搭，即便是高跟款也能輕鬆駕馭，就算對奶奶風無感，也強烈建議入手一雙！

▲PEDRO ICON皮革樂福鞋，NT$3,990。（PEDRO提供）

印花洋裝

最唾手可得的「奶奶風」單品，應該就屬印花洋裝了。這次就放膽穿吧，無須擔心顯老，因為越老才越對味！想稍微減齡，就把握小印花、清爽淺色系或膝上剪裁的原則，只是切記別過分年輕了，否則可就走了味。

▲Dior Dioriviera中長開襟洋裝，NT$115,000。（Dior提供）

手提包

在你記憶中的祖母輩，是否總挽著方正提包四處趴趴走？想要挑戰奶奶風穿搭，又不敢太過張狂，那就從一只簡約俐落的中型手提包開始吧！上班多了穩重感，下了班約會、聚餐也毫不違和。

▲Prada Galleria漆皮迷你袋，NT$135,000。（翻攝自Prada官網）

開襟衫

進可攻、退可守的開襟衫，給人優雅端莊的形象，不僅造型上擁有多種變化，更是忽冷忽熱季節的穿搭好幫手，男性也能駕馭。若想完美複製這次的復古奶奶風，記住，一定要是短版才行！

▲BLACKPINK的Jennie，混搭明亮色系的開襟衫與短洋裝，穿出奶奶風的另類甜美感。（翻攝自Jennie IG）

眼鏡鍊

以方便隨時配戴或脫下為設計初衷的眼鏡鍊，有朝一日竟不再是銀髮族的專利，反而成為時尚殿堂的稀客。管你是光學眼鏡還是墨鏡，配上一條時髦的眼鏡鍊，時尚功力立見高下，Level up就選它！

▲Sunny Cord TESS虎眼棕眼鏡鍊，NT$1,980。（翻攝自Sunny Cord官網）

毛衣

熱愛從奶奶衣櫃中偷偷挖寶的你，相信曾找到過幾件鉤針毛衣或短袖針織毛衣吧？這種單純質樸風格，配上厚重材質帶來的溫暖觸感，就是祖母美學的靈魂所在，說不出穿的是流行趨勢還是眷戀懷念。

▲美國副總統賀錦麗義女Ella Emhoff，是出名的文青藝術家，這身色彩鮮明的針織毛衣，穿出可愛懷舊範。（翻攝自Ella Emhoff IG）

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