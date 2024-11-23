fb ig video ETtoday search mobile

金馬時尚／個人意見評紅毯：楊貴媚穿80年代鐵窗、袁澧林像廚房紙巾

>

記者李薇／台北報導

第61屆金馬獎紅毯一直都是看點，今年來自各地的大咖男女星都用心出席典禮盛宴，向來以「毒舌」功力評價紅毯穿搭的部落客個人意見也認為，楊貴媚的藍色禮服像是80年代公寓鐵窗，袁澧林白色蕾絲禮服像是環保材質回收紙漿的廚房紙巾製成「缺點是怕水」。

▲金馬 楊貴媚。（圖／攝影中心攝）

▲楊貴媚變80年代鐵窗風格。（圖／攝影中心）

▲袁澧林 金馬。（圖／攝影中心攝）

▲袁澧林變廚房紙巾大使。（圖／攝影中心）

除了兩位女星，來自香港的鍾雪瑩身穿白色斗篷式禮服，但個人意見卻覺得很像「晴天娃娃」，難得在紅毯上展露性感的曾沛慈馬甲式白色禮服，則被評為像是「打扮成一棵大白菜來參加」；另外，男星陳柏霖以及許光漢穿的西裝就是平常就會出現的單品，沒有太多耳目一新的時尚感。

▲▼第61屆金馬獎，《看我今天怎麼說》鍾雪瑩。（圖／金馬執委會提供）

▲鍾雪瑩像是晴天娃娃。（圖／金馬執委會提供）

▲金馬 曾沛慈。（圖／攝影中心攝）

▲曾沛慈像是一顆大白菜。（圖／攝影中心）

▲▼第61屆金馬獎頒獎典禮星光大道-陳柏霖。（圖／攝影中心攝）

▲金馬 許光漢 張震。（圖／攝影中心攝）

▲陳柏霖、許光漢穿的西裝沒新意。（圖／攝影中心）

當然這次也有讓個人意見認為穿搭表現出色的藝人，像是吳君如的黑白禮服很有影后氣勢，線條流暢，垂墜精美，阿部寬也展現巨星成熟的穿搭能力，比例簡單又恰到好處，還有曾敬驊的鉚釘飾邊黑色西裝，在剪裁和細節具有巧思，稱讚「他的紅毯選擇最近幾次都很有趣，似乎很值得注意。」

▲吳君如 金馬。（圖／攝影中心攝）

▲吳君如很有巨星風采。（圖／攝影中心）

▲阿部寬金馬。（圖／攝影中心攝）

▲阿部寬也很會掌握穿搭比例。（圖／攝影中心）

▲▼第61屆金馬獎頒獎典禮星光大道-曾敬驊。（圖／攝影中心攝）

▲曾敬驊鉚釘西裝充滿巧思。（圖／攝影中心）

向來較難展現多種樣貌的男裝，今年幾位男星意外穿出好評，比如黃宣運用垂墜感的開領上衣搭配金色短項鍊，就被評價是「自成一格的時尚態度」，還有向來敢於變化的張震運用較寬墊肩搭配寬褲，透過緞面領片搭配霧面襯衫用胸針製造亮點，「都是令人無法忽視的細節」。

▲黃宣 金馬獎。（圖／攝影中心攝）

▲黃宣的穿搭配光頭超個性。（圖／攝影中心）

▲金馬 許光漢 張震。（圖／攝影中心攝）

▲張震每次都別具時尚品味。（圖／攝影中心）

關鍵字：

金馬獎, 金馬61, 金馬紅毯, 2024金馬獎, 金馬時尚, 個人意見

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

金馬三帥／網友票選張震拿下紅毯最帥　男神阿部寬緊追在後

金馬三帥／網友票選張震拿下紅毯最帥　男神阿部寬緊追在後

金馬時尚總覽 ／許光漢短髮＋西裝帥炸　陳柏霖穿訂製皮衣比《愛的視線》

金馬時尚總覽 ／許光漢短髮＋西裝帥炸　陳柏霖穿訂製皮衣比《愛的視線》

金馬三美／59歲吳君如白禮服奪紅毯冠軍！劉奕兒險勝夏于喬拿第二

金馬三美／59歲吳君如白禮服奪紅毯冠軍！劉奕兒險勝夏于喬拿第二

選一杯沒毒的飲料　測試你現在幸福嗎？ 最難哄的三大星座女！TOP 1連生氣都理智　沒給改善方案不和好 超準！憑直覺挑一個顏色　秒測你現在「內心狀態」 羽絨外套＆羽絨背心6種搭配技巧　學院風、山系風格男女生都適合 中華隊晉級冠軍戰！台北101今晚點燈為台灣集氣 勞力士古董錶盤變色更搶手　紫外線照出黑轉棕色「熱帶面盤」 最社恐的三大星座！TOP 1警惕心超高、很難建立信任關係

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面