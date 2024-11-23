金馬時尚／個人意見評紅毯：楊貴媚穿80年代鐵窗、袁澧林像廚房紙巾

記者李薇／台北報導

第61屆金馬獎紅毯一直都是看點，今年來自各地的大咖男女星都用心出席典禮盛宴，向來以「毒舌」功力評價紅毯穿搭的部落客個人意見也認為，楊貴媚的藍色禮服像是80年代公寓鐵窗，袁澧林白色蕾絲禮服像是環保材質回收紙漿的廚房紙巾製成「缺點是怕水」。

▲楊貴媚變80年代鐵窗風格。（圖／攝影中心）

▲袁澧林變廚房紙巾大使。（圖／攝影中心）

除了兩位女星，來自香港的鍾雪瑩身穿白色斗篷式禮服，但個人意見卻覺得很像「晴天娃娃」，難得在紅毯上展露性感的曾沛慈馬甲式白色禮服，則被評為像是「打扮成一棵大白菜來參加」；另外，男星陳柏霖以及許光漢穿的西裝就是平常就會出現的單品，沒有太多耳目一新的時尚感。

▲鍾雪瑩像是晴天娃娃。（圖／金馬執委會提供）



▲曾沛慈像是一顆大白菜。（圖／攝影中心）

▲陳柏霖、許光漢穿的西裝沒新意。（圖／攝影中心）

當然這次也有讓個人意見認為穿搭表現出色的藝人，像是吳君如的黑白禮服很有影后氣勢，線條流暢，垂墜精美，阿部寬也展現巨星成熟的穿搭能力，比例簡單又恰到好處，還有曾敬驊的鉚釘飾邊黑色西裝，在剪裁和細節具有巧思，稱讚「他的紅毯選擇最近幾次都很有趣，似乎很值得注意。」

▲吳君如很有巨星風采。（圖／攝影中心）

▲阿部寬也很會掌握穿搭比例。（圖／攝影中心）

▲曾敬驊鉚釘西裝充滿巧思。（圖／攝影中心）

向來較難展現多種樣貌的男裝，今年幾位男星意外穿出好評，比如黃宣運用垂墜感的開領上衣搭配金色短項鍊，就被評價是「自成一格的時尚態度」，還有向來敢於變化的張震運用較寬墊肩搭配寬褲，透過緞面領片搭配霧面襯衫用胸針製造亮點，「都是令人無法忽視的細節」。

▲黃宣的穿搭配光頭超個性。（圖／攝影中心）

▲張震每次都別具時尚品味。（圖／攝影中心）