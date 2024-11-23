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金馬三美／59歲吳君如白禮服奪紅毯冠軍！劉奕兒險勝夏于喬拿第二

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記者李薇／台北報導　圖／攝影中心

第61屆金馬獎在23日舉行，現場眾星雲集，紅毯上也有許多大咖藝人現身，這次《ET FASHION》也在官方IG舉辦紅毯最帥最美的票選活動，最美由香港女星吳君如以9.42分奪冠，第二名與第三名則是分數超近，由劉奕兒以9.27分稍微領先夏于喬的9.22分，可謂是非常險勝。

第三名：夏于喬，9.22分

▲金馬 夏于喬。（圖／攝影中心攝）

拿下紅毯第三名的夏于喬緊跟在劉奕兒之後，她憑藉《小雁與吳愛麗》角逐金馬影后，這次在紅毯選擇一套藍紫色小高領無袖禮服，在腰間鏤空展現難得的性感，搭配De Beers的The Alchemist of Light高級珠寶系列，透過垂墜風格的鑽石耳環呼應禮服皺褶，襯托白皙肌膚。

第二名：劉奕兒，9.27分

▲張艾嘉 林嘉欣 劉奕兒 金馬。（圖／攝影中心攝）

與電影《女兒的女兒》中造型截然不同的劉奕兒，這次在紅毯上身穿71萬元的Balenciaga黑色亮片禮服，細肩帶愛心領的設計，在光線下閃耀動人，在細節搭配Harry Winston的Winston Cluster系列珠寶，整個人更顯大氣精緻，最特別的是連短髮都燙出迷人弧度，頗有復古味。

第一名：吳君如，9.42分

▲吳君如 金馬。（圖／攝影中心攝）

憑藉《我談的那場戀愛》相隔21年再度問鼎金馬影后的吳君如登上紅毯，以SCHIAPARELLI白色緞面平口禮服現身，在腰間以黑色的布料拼接，打造出修身的效果，搭配佩戴總價約8800萬元的CHAUMET珠寶，簡約的短髮看起來精神超好，完全看不出來已經59歲，整個人氣場滿分。

關鍵字：

吳君如, 劉奕兒, 夏于喬, 金馬獎, 金馬61, 金馬紅毯, 2024金馬獎, 金馬時尚

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