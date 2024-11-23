fb ig video ETtoday search mobile

金馬時尚總覽 ／劉冠廷穿「海軍領」俏皮有型　楊千霈露背開高衩當「定海神針」

>

記者林明瑋／台北報導

第61屆金馬獎今晚（23日）在台北流行音樂中心登場，由劉冠廷獨挑大樑首度扛下主持棒，紅毯則由經驗豐富的楊千霈與徐鈞浩、王渝萱聯手，參與的星光更是閃亮又充滿話題，男星包括當兵告假的許光漢、原本缺席又在典禮前一天大轉彎宣布參與的吳慷仁、遠道而來的關繼威、阿部寬等，女星則有當紅《影后》謝盈萱、楊貴媚，睽違21年再度入圍最佳女主角獎的吳君如等，表演嘉賓黃宣、9m88也將走上紅毯，《ET FASHION》將不斷更新，透過這篇金馬時尚總覽，讓大家看到所有的帥與美。

楊千霈

▲金馬 楊千霈 。（圖／攝影中心攝）

▲金馬 楊千霈 。（圖／攝影中心攝）

▲楊千霈。（圖／攝影中心攝）

楊千霈穿著LinLi Boutique打造的黑白色禮服，開高衩又露美背，搭配總值超過852萬元的的BOUCHERON珠寶，一站上金馬紅毯就有「紅毯定海神針」的氣勢。

徐鈞浩

▲金馬徐鈞浩 王渝萱（圖／攝影中心攝）

▲徐鈞浩。（圖／攝影中心攝）

二度主持紅毯的徐鈞浩，捨棄西裝或禮服，改以穿著FERRAGAMO短外套，搭配PIAGET（伯爵）腕錶，輪廓簡約。

王渝萱

▲金馬徐鈞浩 王渝萱（圖／攝影中心攝）

▲ 王渝萱。（圖／攝影中心攝）

紅毯主持人之一的王渝萱，穿著CHANEL（香奈兒）2024/25秋冬絲質雪紡長洋裝，多彩的印花相當飄逸，搭配長靴與香奈兒戒指、耳扣、耳環及戒指，穿出不同的紅毯風情。

劉冠廷

▲劉冠廷 金馬。（圖／攝影中心攝）

▲劉冠廷。（圖／攝影中心攝）

首挑金馬獎頒獎典禮大樑的劉冠廷，穿著EMPORIO ARMANI 2024秋冬系列的灰色短版雙排釦西裝走上紅毯，內搭海軍領襯衫，獨特的剪裁相當有型。

夏于喬

▲金馬 夏于喬。（圖／攝影中心攝）

▲金馬 夏于喬。（圖／攝影中心攝）

▲夏于喬。（圖／攝影中心攝）

夏于喬以《小雁與吳愛麗》問鼎金馬影后，穿著LOEWE 2024秋冬長洋裝，露出美麗的腰際與背部，相當亮眼。

曾沛慈

▲金馬 曾沛慈。（圖／攝影中心攝）

▲曾沛慈。（圖／攝影中心攝）

曾沛慈穿著Sophie Couture禮服搭配BVLGARI（寶格麗）珠寶，Sophie Couture由亞塞拜然設計師創立，胸前釘珠相當耀眼、整件禮服佈滿閃閃水晶，加上魚尾裙襬更添浪漫情調。

楊貴媚

▲金馬 楊貴媚。（圖／攝影中心攝）

▲楊貴媚。（圖／攝影中心攝）

楊貴媚穿著鏤空圖案禮服走上金馬紅毯，優雅又大器，貴氣的Glamour Fine Jewelry珠寶相當「大顆」，她大呼：「胸前這顆1億8千800萬、手上這顆1億2千萬，我很緊張，比走紅毯還緊張！」

關鍵字：

金馬獎, 金馬61, 金馬紅毯, 2024金馬獎, 金馬時尚, 楊千霈

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

選一杯沒毒的飲料　測試你現在幸福嗎？

選一杯沒毒的飲料　測試你現在幸福嗎？

最難哄的三大星座女！TOP 1連生氣都理智　沒給改善方案不和好

最難哄的三大星座女！TOP 1連生氣都理智　沒給改善方案不和好

超準！憑直覺挑一個顏色　秒測你現在「內心狀態」

超準！憑直覺挑一個顏色　秒測你現在「內心狀態」

中華隊晉級冠軍戰！台北101今晚點燈為台灣集氣 羽絨外套＆羽絨背心6種搭配技巧　學院風、山系風格男女生都適合 最社恐的三大星座！TOP 1警惕心超高、很難建立信任關係 勞力士古董錶盤變色更搶手　紫外線照出黑轉棕色「熱帶面盤」 「DIMOO WORLD x CASETiFY 」夢境奇幻樂園空降信義香堤廣場 UNIQLO X ANYA HINDMARCH第二彈開箱！大眼睛＋微笑線超幽默　可愛袖套必收 5款「底妝聖品」日韓女生激推比紫色蜜粉還好用　雪花蜜粉還能帶妝睡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面