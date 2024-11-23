金馬時尚總覽 ／劉冠廷穿「海軍領」俏皮有型　楊千霈露背開高衩當「定海神針」

記者林明瑋／台北報導

第61屆金馬獎今晚（23日）在台北流行音樂中心登場，由劉冠廷獨挑大樑首度扛下主持棒，紅毯則由經驗豐富的楊千霈與徐鈞浩、王渝萱聯手，參與的星光更是閃亮又充滿話題，男星包括當兵告假的許光漢、原本缺席又在典禮前一天大轉彎宣布參與的吳慷仁、遠道而來的關繼威、阿部寬等，女星則有當紅《影后》謝盈萱、楊貴媚，睽違21年再度入圍最佳女主角獎的吳君如等，表演嘉賓黃宣、9m88也將走上紅毯，《ET FASHION》將不斷更新，透過這篇金馬時尚總覽，讓大家看到所有的帥與美。

楊千霈

▲楊千霈。（圖／攝影中心攝）

楊千霈穿著LinLi Boutique打造的黑白色禮服，開高衩又露美背，搭配總值超過852萬元的的BOUCHERON珠寶，一站上金馬紅毯就有「紅毯定海神針」的氣勢。

徐鈞浩

▲徐鈞浩。（圖／攝影中心攝）

二度主持紅毯的徐鈞浩，捨棄西裝或禮服，改以穿著FERRAGAMO短外套，搭配PIAGET（伯爵）腕錶，輪廓簡約。

王渝萱

▲ 王渝萱。（圖／攝影中心攝）

紅毯主持人之一的王渝萱，穿著CHANEL（香奈兒）2024/25秋冬絲質雪紡長洋裝，多彩的印花相當飄逸，搭配長靴與香奈兒戒指、耳扣、耳環及戒指，穿出不同的紅毯風情。

劉冠廷

▲劉冠廷。（圖／攝影中心攝）

首挑金馬獎頒獎典禮大樑的劉冠廷，穿著EMPORIO ARMANI 2024秋冬系列的灰色短版雙排釦西裝走上紅毯，內搭海軍領襯衫，獨特的剪裁相當有型。

夏于喬

▲夏于喬。（圖／攝影中心攝）

夏于喬以《小雁與吳愛麗》問鼎金馬影后，穿著LOEWE 2024秋冬長洋裝，露出美麗的腰際與背部，相當亮眼。

曾沛慈

▲曾沛慈。（圖／攝影中心攝）

曾沛慈穿著Sophie Couture禮服搭配BVLGARI（寶格麗）珠寶，Sophie Couture由亞塞拜然設計師創立，胸前釘珠相當耀眼、整件禮服佈滿閃閃水晶，加上魚尾裙襬更添浪漫情調。

楊貴媚

▲楊貴媚。（圖／攝影中心攝）

楊貴媚穿著鏤空圖案禮服走上金馬紅毯，優雅又大器，貴氣的Glamour Fine Jewelry珠寶相當「大顆」，她大呼：「胸前這顆1億8千800萬、手上這顆1億2千萬，我很緊張，比走紅毯還緊張！」