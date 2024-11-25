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和球員穿一樣！WBSC中華隊冠軍紀念T恤4400日幣、黑色帽T預購倒數

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▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍，總教練曾豪駒高舉獎盃。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣隊昨日奪冠後一起換上黑色紀念T。（圖／記者李毓康攝）

記者曾怡嘉／台北報導

台灣拿下「世界棒球12強賽」冠軍寫下歷史性的一頁，為了慶祝台灣奪冠，不少周邊商品正在發燒，舉凡是潘傑楷身穿Team Taiwan黑色帽T、昨日奪冠後全隊換上的冠軍短T，每一款都被民眾詢問到爆，現在《ET FASHION》教你如何購買，讓你和冠軍球員穿一樣。

#Team Taiwan黑色長袖帽T

▲▼棒球球衣開賣。（圖／翻攝自官網）

▲潘傑楷身著黑色帽T詢問度破表。（圖／翻攝自TAIWOLF官網）

此款Team Taiwan黑色帽T是台灣機能運動服飾Taiwolf網站發售，因台灣奪冠爆紅，現在開啟第二波預購，預購至11月26日，粉絲們要買要快，長袖帽T一件售價2,180元。

#WBSC中華隊冠軍短T

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍，左起潘傑楷、高志綱、郭俊麟、林岳平、林安可、陳傑憲、邱智呈。（圖／記者李毓康攝）

▲（圖／記者李毓康攝）

▲▼棒球球衣開賣。（圖／翻攝自官網）

▲（圖／翻攝自fanatics.jp官網）

昨日台灣隊奪冠全體套上的短T是日本Fanatic獨賣款，衣服上面有著台灣隊徽並且印著著「 WBSC Premier 12」、「CHAMPIONS 2024」字樣，相當有紀念價值，官網目前開放預售至11月30日，預計12月30開始發貨，短T一件售價4,400日圓（約台幣930元），不過僅限寄送日本當地，也有不少日本代購賣家幫忙發貨至台灣，行情約落在1,400元左右）

#中華隊冠軍紀念短T

▲▼棒球球衣開賣。（圖／翻攝自官網）

▲（圖／翻攝自stancave官網）

除了日本官方發售短T之外，台灣隊官方授權商STANCAVE也推出，為了呼應全台民眾「就一起」口號，一共推出2款，各5色，即日起開始預購，一件售價917元。

關鍵字：

台灣棒球, 世界棒球12強賽, 冠軍商品, TeamTaiwan, 紀念短T

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