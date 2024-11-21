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超準！憑直覺挑一個顏色　秒測你現在「內心狀態」

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記者曾怡嘉／台北報導

你最近是怎樣的狀態呢？《小紅書》上有個色彩心理測驗，只要挑一款顏色就能測出你目前的心理狀態，網友實測都說準！


#挑一款當下最吸引你的顏色？

▲▼心理測驗。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

－－－－－－－－－－－－－－－－－（下有完整解析）


#挑選綠色的你

休息。現在的你最渴望休息，希望可以安穩度過每一天，可以安心和家人相處在一起。

#挑選黃色的你

金錢。現在的你對金錢有很強烈的渴望，金錢可以滿足你的物質需求，想買的東西很多，也希望能夠有一筆財富讓你心安。

#挑選橘色的你

新開始。你正處於一個不知道該如何的階段，可能正要進入一段戀愛關係，又或是想換一個新工作，正在猶豫不決不知道該怎麼決定，建議傾聽自己內心的聲音。

#挑選紅色的你

勝利。你希望大家都可以聽你的，想當個有權力或是話語權的人，想要受人仰望，享受滿滿的成就感。

#挑選粉紅色的你

愛情。最近的你沒什麼自信，正在努力提升魅力值，期待你的對象能有所動作或反應，很期待一場熱烈的戀愛。

#挑選紫色的你

奇蹟。你這個人很相信直覺或是靈感，有時候天馬行空且一意孤行，你認為憑自己總能闖出一片天，只是時間早晚的問題。

＃挑選藍色的你

從容工作。你想要能掌控自己的時間，能夠做足準備且從容地迎接工作，不只想做好，還想做到最好。

＃挑選天藍色的你

新挑戰。你膩了一成不變的生活，想要尋求生活中的新挑戰，渴望快樂、刺激且帶點冒險的新事物。

關鍵字：

心理測驗, 色彩心理, 心理狀態, 挑顏色, 測驗

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