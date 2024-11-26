張員瑛MAMA生圖美到登熱搜！「純欲貓系妝容」眼唇化妝技巧一次解析

▲張員瑛。（圖／翻攝自小紅書）

圖文／CTWANT

可說是眾星雲集的2024 MAMA，最熱話題絕對是IVE門面擔當張員瑛被攝影師捕捉到的零修片生圖了！

沒有經過任何修片軟體處理、直拍直出的生圖，可說是女明星臉蛋的最真實考驗，而張員瑛日前出席2024 MAMA活動時，由不同攝影師掌鏡的一系列曝光美照，就讓粉絲們驚艷不已「這是仙女本人吧~」、「怎麼又美出新高度了」、「360度零死角的盛世美顏」！零修圖比小編大開濾鏡還美上好幾倍，真的好讓人羨慕阿>_<

不過雖然我們沒有張員瑛的漂亮五官，但靠化妝技巧還是有機會掌握到她的「純欲貓系妝容」眉角，以下幾個眼妝畫法重點快筆記。

眼妝要有bling bling感

仔細看張員瑛的近拍照，會發現她偏好亮片感眼影大於霧面感眼影，不論是眼皮上或眼下的臥蠶，透過珠光亮片的點綴，不只讓雙眸更閃閃發光，也能增添無辜大眼感。

▲Visee 3D炫鑽眼彩蜜／330元。（圖／品牌提供）

讓人想親親的水潤嘟嘟唇

想實現張員瑛的嘟嘟豐唇，建議可以選擇具有水潤光澤的唇彩，而且唇蜜或唇釉會比唇膏更能打造糖葫蘆玻璃水光感，完美詮釋全天候嫩妹專屬的水嫩嘟翹感。

▲I’M MEME我愛唇欲水光唇釉／390元。（圖／品牌提供）

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