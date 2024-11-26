fb ig video ETtoday search mobile

張員瑛MAMA生圖美到登熱搜！「純欲貓系妝容」眼唇化妝技巧一次解析

>

張員瑛MAMA生圖美到登韓網熱搜！一次解析張員瑛「CG神顏」的眼唇化妝技巧！

▲張員瑛。（圖／翻攝自小紅書）

圖文／CTWANT

可說是眾星雲集的2024 MAMA，最熱話題絕對是IVE門面擔當張員瑛被攝影師捕捉到的零修片生圖了！

沒有經過任何修片軟體處理、直拍直出的生圖，可說是女明星臉蛋的最真實考驗，而張員瑛日前出席2024 MAMA活動時，由不同攝影師掌鏡的一系列曝光美照，就讓粉絲們驚艷不已「這是仙女本人吧~」、「怎麼又美出新高度了」、「360度零死角的盛世美顏」！零修圖比小編大開濾鏡還美上好幾倍，真的好讓人羨慕阿>_<

不過雖然我們沒有張員瑛的漂亮五官，但靠化妝技巧還是有機會掌握到她的「純欲貓系妝容」眉角，以下幾個眼妝畫法重點快筆記。

眼妝要有bling bling感

仔細看張員瑛的近拍照，會發現她偏好亮片感眼影大於霧面感眼影，不論是眼皮上或眼下的臥蠶，透過珠光亮片的點綴，不只讓雙眸更閃閃發光，也能增添無辜大眼感。

Visee 3D炫鑽眼彩蜜／330元（圖／品牌提供）

▲Visee 3D炫鑽眼彩蜜／330元。（圖／品牌提供）

讓人想親親的水潤嘟嘟唇

想實現張員瑛的嘟嘟豐唇，建議可以選擇具有水潤光澤的唇彩，而且唇蜜或唇釉會比唇膏更能打造糖葫蘆玻璃水光感，完美詮釋全天候嫩妹專屬的水嫩嘟翹感。

I’M MEME我愛唇欲水光唇釉／390元（圖／品牌提供）

▲I’M MEME我愛唇欲水光唇釉／390元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
12強／陳傑憲全壘打「胸前比框」是什麼意思？　球迷淚：是Taiwan！
12強／台灣奪冠！辜仲諒豪擲7000萬加碼全兌現　包和牛餐廳款待成員
12強／曾豪言「輸球改當投手」！辰己涼介賽後受訪：想明天就開始練打擊

關鍵字：

周刊王, 2024 MAMA, 張員瑛

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

陳傑憲背「金色小飛人」後背包回台！搭西裝帥度再破表

陳傑憲背「金色小飛人」後背包回台！搭西裝帥度再破表

錯過買不到！陳傑憲、潘傑楷「Team Taiwan」黑帽T預購剩今天

錯過買不到！陳傑憲、潘傑楷「Team Taiwan」黑帽T預購剩今天

和球員穿一樣！WBSC中華隊冠軍紀念T恤4400日幣、黑色帽T預購倒數

和球員穿一樣！WBSC中華隊冠軍紀念T恤4400日幣、黑色帽T預購倒數

英雄回台路易莎祭「全日第二杯半價」　星巴克11／26仍買一送一喝起來 宋慧喬「豆腐瘦身法」夯！中醫師提醒：「3類人」別吃多 Lisa觀戰F1時髦服裝出自法拉利　敗在「香腸嘴」妝容好艷麗 台灣最帥隊長陳傑憲放閃　愛穿同色系情侶裝合體辣妻 新光三越慶贏球教父牛排買一送一！加碼超市百項商品1+1 不只是乾！常發生靜電恐是健康警訊　「6種情況」務必注意 GD頭巾穿搭是今年最火紅潮流　跟上「時髦奶奶風」必備10大單品

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面