遠離浮腫虛胖！營養師曝「預防水腫」4大關鍵：蛋白質要吃夠

▲營養師分享能幫助「預防水腫」的4大關鍵，吃對食物也有用。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

不論身材胖瘦，許多人都曾被「水腫」所擾，甚至比胖更讓人煩躁，知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就表示，多數現代人都有著高鈉飲食、不足的水分攝取和長時間的久坐，這些都可能是水腫形成的元兇。而正確的飲食和生活方式可以在很大程度上預防和管理水腫問題，他就分享4個預防水腫的關鍵，能幫助身體維持良好的水分平衡，遠離水腫虛胖。

首先，針對為何會水腫，蕭瑋霖表示，大家最直觀的就是知道造成水腫的原因是因為吃得太鹹，這個確實是造成水腫的原因之一，但除了飲食習慣外，還與生活方式以及健康狀態都有關聯。他也進一步解釋，水腫與水分攝取無關，主要是從血管到組織間的水分大於組織間回到血管的水分，就會發生水腫的情況。而除了疾病造成的水腫以外，平時常遇到的水腫問題，都能透過日常飲食、生活習慣的調整來做到預防，包含以下4個方法。

＃低鹽飲食



鹽巴通常是氯化鈉的結構，重口味的食物一般鈉含量也不會太低，要避免鈉含量較高的食品，特別是加工肉品，高鈉是加工肉品很大的一個問題，在製程上常以鹽漬的方式降低水分含量來增長保存期限，導致食物本身的鈉含量大幅上升。

每種加工肉品的100克份量中，鈉含量至少都有600毫克，已經達到衛福部建議鈉含量每日上限攝取量2400毫克的1/4，尤其是臘肉(腿肉)的鈉含量高達3220毫克，過量攝取這類肉品容易導致鈉攝取量高，進而直接影響到血壓的穩定。

＃攝取充足蛋白質



水腫的發生與血液中的蛋白質具有關聯，尤其是白蛋白，如果缺乏蛋白質，血液中的蛋白質不足，會導致將細胞間隙水分拉回血管中的力量降低，而導致水腫的發生。

但蕭瑋霖也提醒，水腫的發生可能有很多不同的原因，並不只有蛋白質的缺乏造成。因此在正常飲食的情況下，並不能透過多攝取蛋白質來降低水腫的發生，但不吃導致缺乏就可能造成水腫，更應該就醫了解造成水腫的原因適當調整。

＃多吃高鉀食物



除了鈉之外，鉀是與其共同調節身體水分的離子，在人體中會與鈉離子達到平衡，如果鈉攝取過量，可能導致細胞滲透壓失衡，使水份滯留在體內，因此可以透過多攝取高鉀的食物，促進鈉離子的代謝及排出。

蕭瑋霖更推薦一種高纖維、高鉀、高鎂、高鈣的飲食方式：「得舒飲食」。得舒飲食的主要特色是透過避免高脂乳製品以及紅肉來減少飽和脂肪酸的攝取，並且透過攝取高膳食纖維、鉀、鈣、鎂以及不飽和脂肪酸來改善血壓、血糖以及血脂。其中這種飲食模式的高鉀特點，對於鈉離子的排出有所幫助，而進一步達到預防水腫的效果。

＃養成規律運動習慣



平時沒有運動習慣或是運動量很少，除了心肺功能較差以外，長期的久坐或是靜態活動都會使肌肉的收縮降低，而藉由肌肉收縮導致的血液及淋巴液回流也因而降低，容易導致液體聚積，尤其是下肢的部分，因此養成運動習慣對於消除及預防局部水腫來說也很重要。