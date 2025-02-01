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網公認「小氣星座Top 5 」　天蠍不輕易信任別人所以錢守很緊

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▲▼網公認「小氣星座Top 5 」 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲摩羯對於理財相當務實謹慎。（圖／翻攝自FB/JTBC DRAMA）

記者曾怡嘉／綜合報導

你自認是大方還是小氣呢？以下5個星座在各個方面是被大家公認的小氣，像是金牛座很謹慎理財、處女座討厭浪費，就連控制慾強的天蠍也在榜內，看看還有誰上榜了呢！

#第1名 金牛座

金牛座的人通常非常注重物質安全感。他們對財務狀況高度警覺，喜歡儲蓄和投資，而不是揮霍無度。這種對金錢的謹慎態度常被誤解為小氣。金牛座喜歡穩定和安全，因此他們更傾向於謹慎理財，確保自己的未來無憂。

▲▼網公認「小氣星座Top 5 」 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第2名 處女座

處女座的人以其精細和挑剔著稱。他們對花費非常謹慎，經常比較價格，尋找最划算的選擇。處女座崇尚實用性，不喜歡浪費，因此他們可能會在購物和消費上表現得相當保守。他們的節儉並非小氣，而是對生活的高標準和負責任的態度。

#第3名 摩羯座

摩羯座的人務實且具有強烈的目標導向。他們通常對財務非常謹慎，注重長期的財務計劃和穩定的投資。摩羯座喜歡計劃未來，避免不必要的支出，以確保財務穩定。這種特質使他們在財務上顯得比較保守，但這也是他們成功的一部分。

▲▼網公認「小氣星座Top 5 」 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第4名 天蠍座

天蠍座的人情感豐富，但在財務上卻非常謹慎。他們喜歡掌控一切，特別是自己的財務狀況。天蠍座的人不輕易信任別人，這使他們在財務決策上顯得非常小心。他們會深入研究投資和支出，確保每一筆錢都花得有價值。

#第5名 巨蟹座

巨蟹座的人注重家庭和安全感，這使他們在財務上表現得非常保守。他們喜歡儲蓄，以應對未來的不確定性和家庭的需求。巨蟹座的人常常會在家庭支出上精打細算，確保每一筆錢都用在刀刃上。他們的節儉和謹慎源自於對家人的愛和責任感。

關鍵字：

星座, 小氣, 財務, 理財, 特質

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