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過年必追的5大人氣陸劇！一次看完全集、劇情生動吸睛必看

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記者李薇／台北報導　圖／百度

過年當然就是要躺平追劇，把平日沒時間看的戲劇通通補回來，以下就分享2024年熱播的5個陸劇，不僅大咖出演，劇情更是可圈可點，重點是全劇播畢，想熬夜一次看完也沒問題，立刻追起來。

＃《與鳳行》

戲劇。（圖／百度）

改編自九鷺非香小說，講述靈界碧蒼王沈璃在婚約破裂後，意外墜入凡間，化為凡鳥，被退役戰神行止所救，兩人因緣際會，共同面對人間與靈界的陰謀，最終攜手守護蒼生，並收穫真摯愛情。在開拍前，就因為女主角趙麗穎、男主角林更新二搭備受期待，「星玥CP」延續《楚喬傳》遺憾，引發話題，加上女強男弱的反轉劇情，備受觀眾喜愛。

＃《墨雨雲間》

戲劇。（圖／百度）

由吳謹言、王星越主演的《墨雨雲間》，講述才女薛芳菲遭遇背叛，歷劫重生後頂替相府千金姜梨的身份進入宮廷，展開一連串復仇計畫的過程，憑藉聰明才智引起肅國公蕭蘅注意，兩人從互相利用到相知相惜，最終萌生愛情，因為劇情緊湊，復仇主線引人入勝，很快收獲大批粉絲。

＃《玫瑰的故事》

戲劇。（圖／百度）

由劉亦菲、佟大為、林更新等人演出的《玫瑰的故事》改編自亦舒同名小說，描繪白領女性歷經愛情、家庭最後選擇做自己的人生故事，不僅劉亦菲演技美貌備受討論，講述女主玫瑰回歸家庭面臨的婆媳、老公問題，更多是引起許多女性的共鳴，因此討論度超高。

＃《永夜星河》

戲劇。（圖／百度）

在年末才登場的《永夜星河》一開播就立刻爆紅，二搭的丁禹兮、虞書欣在古裝劇再度合作，講述女主角誤入小說世界，為脫離該世界，需按照系統指令破關，男主角慕聲作為小說男二，與女主角從互相利用到產生感情，共同面對挑戰，因為劇情新穎有趣，角色互動甜蜜，吸引大量觀眾追劇。

＃《珠簾玉幕》

戲劇。（圖／百度）

劇集講述商界才女沈清語意外捲入權謀鬥爭，面對家族衰敗與利益糾葛，她憑藉智慧與堅韌，一步步重振家業，並與隱藏身份的權臣陸昭展開亦敵亦友的感情糾葛，兩人攜手在商界與朝堂間掀起波瀾，最終攜手共創輝煌，也是甜姐兒趙露思首次挑戰大女主商戰劇，角色堅強獨立又不失靈動，與陳星旭的對手戲充滿張力，受到觀眾熱烈喜愛。

關鍵字：

與鳳行, 墨雨雲間, 永夜星河, 玫瑰的故事, 珠簾玉幕, 陸劇, 大陸, 戲劇

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