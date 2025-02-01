開工日2／3星巴克「大杯以上買一送一」　開店買就送「免等11點」

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

迎向蛇年開工日，上班族的好朋友星巴克也推出好友分享優惠，而且不用等到上午11點起，只要一早就能享此優惠，讓大家減少收假症候群跟開工憂鬱，85度Ｃ在開工當天也推出旗下紅茶拿鐵、慢熟奶茶、學習伯牙買二送一，趕快趁機買起來！

星巴克2／3開工日限定一天推出「開工大吉 好友分享日」優惠，當天從各店開門營業至晚上8點，消費者只要至全台星巴克門市，購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

本次優惠不用像以往等到上午11點以後，只要看到星巴克開門進店消費即可享買一送一，一天喝兩杯也很可以！讓你上班充滿幹勁，請注意優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。不提供優惠門市請看文後列表。

而85度Ｃ也為了讓大家年假過後不憂鬱，2／3開工日也推出小確幸，當天店內紅茶拿鐵、大杯慢熟奶茶、中杯學習伯牙，均提供買2送1優惠，相當於66折，等同大杯慢熟奶茶三杯特價100元，平均一杯只要33元，而大杯紅茶拿鐵三杯130元、中杯學習伯牙三杯也特價138元。

業者表示，活動僅限門市現場購買，每人限購2組。活動寄杯卡每張10杯，買2張送1張，每組最高可省690元，寄杯辦法依各門市公告為主，線上訂餐外送或外帶無此優惠，趕快趁開工優惠喝一波。



星巴克買一送一優惠不適用門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站。