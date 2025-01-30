《單身即地獄4》陸俊書反差感令人心動！他的7件事一次看　短髮也超帥

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《單身即地獄4》中的長髮男陸俊諝在節目播出後以反差形象擄獲觀眾的心，本篇帶你來看到關於他的7件事，原來陸俊諝短髮也超帥！

《單身即地獄4》中男生成員陸俊諝（ㄒㄩˇ）（也譯：陸俊書）在節目中展現了反轉魅力，不只是勾起女生成員們的好感，也擄獲了螢幕前眾多少女的心！陸俊諝為韓國海軍水中爆破隊出身，在水中遊戲時優越的表現讓他第一天就獲得天堂島門票！職業從事畫畫藝術，雖然外表看起來有點凶狠可怕，但只要跟他相處過的人，都會被他反差的可愛、幽默感給吸引，讓他在戲裡戲外都成為人氣王，而除了節目中公開的資訊，以下關於陸俊諝7件事一起來看看吧！

關於陸俊諝的7件事

陸俊諝小檔案

生日：1996年4月1日

星座：牡羊座

身高：176公分

血型：A型

曾經出演過《鋼鐵部隊》、《Sweet Home 2》



在陸俊諝一出場時，主持人們就已認出他，因為陸俊諝曾經參加過實境秀《鋼鐵部隊》，以及出演人氣影集《Sweet Home 2》，擔任帥氣的烏鴉部隊隊員「方珍虎」，壯碩的身材、手臂、背肌讓他被稱作行走的荷爾蒙，在參加《單身即地獄4》之前，陸俊諝早已累積了一票粉絲。

短髮也超帥



率性瀟灑的長髮讓陸俊諝成為《單身即地獄4》中最亮眼的男生成員，但其實他之前也嘗試過短髮、甚至是平頭的造型，配上他窄長而立體的臉型，一樣是非常的帥！

運動涉略範圍很廣



陸俊諝的健壯體態當然不是憑空長出來，身為前職業軍人的他本身即擁有強健體魄的基底，退伍後除了一般運動，他也涉略馬拉松，並且熱愛拳擊運動。

是Rick Owens的小粉絲



原以為像陸俊諝這樣的肌肉男，也許與時尚沾不上邊，但從他的IG，編輯發現他居然是Rick Owens的粉絲！Rick Owens充滿暗黑詭譎風格的設計，巧妙與陸俊諝的作畫風格產生連結，陸俊諝曾經參加Rick Owens在日本舉辦的作品攝影集簽名會，還開心的與設計師本人留下紀念合照。

與舒華同是Covernat模特



小有名氣的陸俊諝被韓國時尚品牌Covernat相中，合作拍攝秋冬廣告，他在IG上曬出全套的Covernat服裝，身穿長版的軍裝風飛行外套，內搭連帽外套穿出多層次感，而該品牌正是由舒華所代言，想要入手陸俊諝同款的話，可以在這裡找！

姪女傻瓜



陸俊諝在節目中透露自己有一位小姪女，不管小姪女對他怎麼樣，他都最喜歡跟她玩、給她滿滿的愛，完全就是姪女傻瓜！從他的IG裡也能看見這位幸福的女孩，足見兩人的感情非常好，愛家的男人是不是超加分？

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