5大開運「錢包招財術」必學！始終留著新錢、使用長夾最富有





▲5大「錢包招財術」讓你聚財一整年。（圖／翻攝自unsplash）

記者鮑璿安／綜合報導

俗話說得好，錢包就像是一個人的小金庫，不僅可以從中看出生活習慣、理財方式，當然，若是正確整理錢包，進而也會有改運招財的可能。原來錢包的款式、顏色全都暗藏技巧，想要財運滾滾請遵守以下5大「錢包招財術」，讓新年旺一整年！

1.建議始終留著新錢在裡頭

若是換了新錢包，建議大家要保留一張新錢在裡頭，例如1000元新鈔，在日常花費時先用掉舊錢，象徵錢包一直有錢、錢滾錢開運。另外，紙鈔要隨時保持平整，避免手頭上出現雜亂的錢包。

2.公錢包散財、母錢包聚財

很多人應該還不知道自己錢包也有分性別吧，其實錢包有公、母之分，主要區別方式就是看「總隔層數量」，若是雙數就是母錢包，反之單數則是公錢包，母錢包其實就有招財含義，讓你財運亨通，而公錢包很可能是散財間接兇手。

3.只放需要的卡

很多人習慣把所有會員卡、信用卡全部塞進錢包中，其實沒有整理清楚，是散財的開始，因為付錢的時候根本想不起來自己有什麼卡、用哪張最划算，帶了跟沒帶一樣，所以卡和零錢都亂成一團的人，錢財自然不想跟著你，要存錢根本不可能。

4.舊的錢包千萬別丟

很多人買了新的錢包，就會將舊的錢包丟棄，這其實的招財的禁忌之一，因為錢包就等於我們的財庫，這樣的運氣若是被丟棄之後，就再也找不回來，所以舊錢包不妨留著，可以拿來放一些零錢或是外幣，當成置物袋，讓整體財運持續流轉。

5.紅色錢包散財、長夾最富有

日本研究曾經指出多達95%有錢人都習慣用長方形錢包，讓錢幣得到伸展，比起圓形或是不規則形狀更能夠聚財；此外，連顏色也有含義，一般來說紅色是五行屬火，容易讓人增加不必要開銷，守不住錢財，而黑色藍色則有招財效果，讓你的錢財源源不斷增加。