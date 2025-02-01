fb ig video ETtoday search mobile

5大開運「錢包招財術」必學！始終留著新錢、使用長夾最富有

>

▲▼錢包 。（圖／翻攝自unsplash）

▲5大「錢包招財術」讓你聚財一整年。（圖／翻攝自unsplash）

記者鮑璿安／綜合報導

俗話說得好，錢包就像是一個人的小金庫，不僅可以從中看出生活習慣、理財方式，當然，若是正確整理錢包，進而也會有改運招財的可能。原來錢包的款式、顏色全都暗藏技巧，想要財運滾滾請遵守以下5大「錢包招財術」，讓新年旺一整年！

1.建議始終留著新錢在裡頭

若是換了新錢包，建議大家要保留一張新錢在裡頭，例如1000元新鈔，在日常花費時先用掉舊錢，象徵錢包一直有錢、錢滾錢開運。另外，紙鈔要隨時保持平整，避免手頭上出現雜亂的錢包。

2.公錢包散財、母錢包聚財

很多人應該還不知道自己錢包也有分性別吧，其實錢包有公、母之分，主要區別方式就是看「總隔層數量」，若是雙數就是母錢包，反之單數則是公錢包，母錢包其實就有招財含義，讓你財運亨通，而公錢包很可能是散財間接兇手。

3.只放需要的卡

很多人習慣把所有會員卡、信用卡全部塞進錢包中，其實沒有整理清楚，是散財的開始，因為付錢的時候根本想不起來自己有什麼卡、用哪張最划算，帶了跟沒帶一樣，所以卡和零錢都亂成一團的人，錢財自然不想跟著你，要存錢根本不可能。

4.舊的錢包千萬別丟

很多人買了新的錢包，就會將舊的錢包丟棄，這其實的招財的禁忌之一，因為錢包就等於我們的財庫，這樣的運氣若是被丟棄之後，就再也找不回來，所以舊錢包不妨留著，可以拿來放一些零錢或是外幣，當成置物袋，讓整體財運持續流轉。

5.紅色錢包散財、長夾最富有

日本研究曾經指出多達95%有錢人都習慣用長方形錢包，讓錢幣得到伸展，比起圓形或是不規則形狀更能夠聚財；此外，連顏色也有含義，一般來說紅色是五行屬火，容易讓人增加不必要開銷，守不住錢財，而黑色藍色則有招財效果，讓你的錢財源源不斷增加。

關鍵字：

錢包, 招財術, 財運, 財富, 秘訣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

台中燒肉店突起火　店內10多人緊急疏散

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

晚婚但會很幸福三大星座！TOP 1靈魂契合、體貼照顧當然走得長久

晚婚但會很幸福三大星座！TOP 1靈魂契合、體貼照顧當然走得長久

網公認「小氣星座Top 5 」　天蠍不輕易信任別人所以錢守很緊

網公認「小氣星座Top 5 」　天蠍不輕易信任別人所以錢守很緊

過年必追的5大人氣陸劇！一次看完全集、劇情生動吸睛必看

過年必追的5大人氣陸劇！一次看完全集、劇情生動吸睛必看

出門前洗頭竟是錯！專家曝「最佳洗頭時機」　延長頭皮潔淨時間 貝克漢夫婦女兒寵上天　13歲千金戴梵克雅寶、卡地亞經典珠寶 5個指標顯示「其實你現在很幸福」　不知道太可惜 最愛「訊息放著不回」星座Top 3 ！第一名超拖延　其實根本沒在忙 2025 SOGO大巨蛋、南港LaLaport來了！還有最大間星巴克將登場 《單身即地獄4》陸俊書反差感令人心動！他的7件事一次看　短髮也超帥 沖繩「侏羅紀公園JUNGLIA」終於要開了！坐越野裝甲車被恐龍追太刺激

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面