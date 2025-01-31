晚婚但會很幸福三大星座！TOP 1靈魂契合、體貼照顧當然走得長久

記者李薇／台北報導 圖／disneypluskr IG

在老一輩的觀念裡面，認為到了適婚年齡就應該趕快找到另一半成家，但是以下這三大星座在結婚一事上，從來不會貿然決定，即使晚一點，也要感情契合、生活穩定，才會進入人生新階段，當然比較容易長久幸福。

TOP 3：金牛座

金牛座的個性穩重踏實，對於自己的生活跟目標都有很明確的規劃，而且對待婚姻非常嚴謹，不僅彼此價值觀要相似，經濟狀況也要穩定，才會決定廝守一生， 而且他們對家庭非常有責任感，雖然不會有太多的甜言蜜語，但實際行動是他們最大的誠意。

TOP 2：摩羯座

魔羯座的人向來在工作上勤奮、有耐心，不僅未來可以提供較好的條件來照顧家族成員，努力上進的態度，也容易獲得別人的青睞，進而邁入婚姻，在結婚之後，也會把對工作的專注認真轉移到家庭， 而且對待另一半很忠誠，可以說是感情與物質都能給予滿滿安全感。

TOP 1：巨蟹座

巨蟹座的人非常重視家庭，對於感情也很謹慎，需要花大量的時間去了解對方，而另一半也要給予足夠的安全感，他們才會有踏入下一個階段的意願，結婚之後他們會把重心放在家庭，給予無微不至的守護，各種大小事都會處理得井井有條，當然容易收穫長久的幸福。