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宋慧喬疊搭氣質手環美出新高度　盤點6款明星級時髦手環

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▲▼經典手環 。（圖／公關照）

▲宋慧喬疊戴網球鑽石手鍊與2款CHAUMET Bee My Love手環。（圖／翻攝kyo1122 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女神宋慧喬日常穿搭以輕鬆休閒裝扮為主，因此必定佩戴手環增添亮點，她所戴的款式包括她代言的法國珠寶品牌CHAUMET Bee My Love系列玫瑰金手環與鑽石網球手鍊，完美示範手環無論是同系列或不同樣式混搭，都別具特色，《ET Fashion》精選6款熱門手環，提供穿搭新點子。

▲▼經典手環 。（圖／公關照）

▲宋慧喬貼身佩戴的CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金手環，184,000元。（圖／CHAUMET提供）

▲▼經典手環 。（圖／公關照）

▲宋慧喬同時疊搭CHAUMET Bee My Love 18K金玫瑰金鑲鑽，389,000元。

CHAUMET Bee My Love手環

讓宋慧喬愛不釋手的CHAUMET Bee My Love系列手環，以象徵拿破崙王權的蜜蜂圖案為靈感，採用六邊形蜂巢圖案構成時髦手環，她所戴的款式包括未鑲鑽的18K玫瑰金款，以及蜂巢圖案間隔鑲鑽的玫瑰金手環，疊搭更具分量感。

▲▼經典手環 。（圖／公關照）

▲卡地亞LOVE鑽石手環經典款，1,500,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

Cartier LOVE手環
1969年卡地亞（Cartier）紐約誕生的LOVE手環，催生者為設計師Aldo Cipullo，他將兩個堅固拱形以螺絲鎖緊構成LOVE橢圓手環，不分性別又富含象徵意義，熱賣超過半世紀，孫芸芸、劉嘉玲等名人都是擁護者。

▲▼經典手環 。（圖／公關照）

▲卡地亞Juste un Clou鑲鑽手環經典款，448,000元。

Cartier釘子手環
卡地亞Juste un Clou系列也是曝光率超高的經典手環，誕生於1970年代的紐約，是從平凡之物釘子化為奢華精品的傳奇之作，展現大膽前衛的風格，凸顯佩戴者獨立、無畏、自由的性格。

▲▼經典手環 。（圖／公關照）

▲Tiffany Lock 18K玫瑰金及白金半鋪鑲鑽石窄版手環，383,000元。（圖／Tiffany提供）

Tiffany Lock手環
Tiffany人氣飆升的Lock 系列創作靈感源自1883年的一枚胸針，是一位丈夫獻給妻子的禮物，Tiffany再現此象徵愛意的作品風采，打造風格中性的鎖頭造型手環，款式包括不同貴金屬相接、半圈鑲鑽等豐富設計，單戴或疊搭都時髦。

▲▼經典手環 。（圖／公關照）

▲伯爵Possession 18K玫瑰金鑲飾20顆圓形美鑽手環，148,000元起。（圖／伯爵提供）

PIAGET Possession手環
PIAGET（伯爵）1990年推出「會轉動的珠寶」Possession系列，當中開放式手環的兩端，鑲嵌不同彩色寶石或貴金屬小球吸睛，標誌性的圓環則照樣可以轉動，增添賞玩樂趣，南韓戲劇女王孔孝真經常佩戴Possession手環搭配私服。

 

▲▼經典手環 。（圖／公關照）

▲寶格麗B.zero1 18K玫瑰金手環，239,200元。（圖／寶格麗提供）

BVLGARI B.zero1
寶格麗（BVLGARI）B.zero1手環的創作靈感來自羅馬圓形競技場，以螺旋設計為主視覺，手環兩側則銘刻品牌名稱，中央則有單純玫瑰金或鑲嵌美鑽、陶瓷等款式，華麗與個性風格兼具。
 

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關鍵字：

宋慧喬, CHAUMET, BVLGARI, 寶格麗, 伯爵, PIAGET, Cartier, 卡地亞, Tiffany

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