fb ig video ETtoday search mobile

台韓澳都被掃光的「熟睡神器」！用過才懂一覺到天亮有多爽

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

現代生活步調緊湊，加上經濟壓力龐大，很多人晚上都有失眠問題，甚至是沒有睡眠品質，花了時間休息卻沒有好好養精蓄銳的感覺，最近就有不少網友分享多款好眠小物，用了「無夢深眠」難怪專櫃都被掃光。

＃LUSH 甜睡時光鎂鹽按摩芭，售價570元

LUSH,ilapothecary,英草社,Aromatherapy Associates,睡眠,助眠,保養。（圖／品牌提供）

最近在Threads上爆紅的LUSH甜睡時光鎂鹽按摩芭，被網友封為「擦在皮膚上的助眠器」，在睡前塗抹在酸痛的部位，看似肥皂的膏狀會因膚溫融化成身體保養油，稍微推抹吸收，「睡眠品質變超級好，無夢深眠」，貼文一分享之後，迅速在網路傳開，不僅台灣專櫃被搶到沒貨，連韓國、澳洲都被掃貨，超級狂。

＃ilapothecary英草社 No.28紫晶鎂夢好眠浴鹽，售價2,680元

LUSH,ilapothecary,英草社,Aromatherapy Associates,睡眠,助眠,保養。（圖／品牌提供）

英草社的紫晶鎂夢好眠浴鹽一直都是口碑回購好物，試過一次就會念念不忘的放鬆感，是很多愛美人私藏的好物，來自英國100%的純天然品牌，絕不使用Paraben類、丙二醇、乙醇胺等化學防腐劑，透過可以深層助眠的鎂鹽搭配安息香、岩蘭草、琥珀以及紫水晶萃取，可以幫助內在深層舒壓。

＃Aromatherapy Associates 晚間舒緩沐浴油，售價540元

LUSH,ilapothecary,英草社,Aromatherapy Associates,睡眠,助眠,保養。（圖／品牌提供）

創辦人師承英國白金漢宮御用芳療師的芳香療法，研發出極具療癒的Aromatherapy Associates，運用天然植物精油配方，賦予心靈所需要的能量，其中，晚間舒緩沐浴油一直都專業美妝產業人士愛用狂推的好物，可以在睡前搭配泡澡使用，滋養肌膚同時帶來深度睡眠，用過的人都會怕，因為「隔天上班會遲到」。

關鍵字：

LUSH, ilapothecary, 英草社, Aromatherapy Associates, 睡眠, 助眠, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

晚婚但會很幸福三大星座！TOP 1靈魂契合、體貼照顧當然走得長久

晚婚但會很幸福三大星座！TOP 1靈魂契合、體貼照顧當然走得長久

網公認「小氣星座Top 5 」　天蠍不輕易信任別人所以錢守很緊

網公認「小氣星座Top 5 」　天蠍不輕易信任別人所以錢守很緊

過年必追的5大人氣陸劇！一次看完全集、劇情生動吸睛必看

過年必追的5大人氣陸劇！一次看完全集、劇情生動吸睛必看

出門前洗頭竟是錯！專家曝「最佳洗頭時機」　延長頭皮潔淨時間 貝克漢夫婦女兒寵上天　13歲千金戴梵克雅寶、卡地亞經典珠寶 最愛「訊息放著不回」星座Top 3 ！第一名超拖延　其實根本沒在忙 5個指標顯示「其實你現在很幸福」　不知道太可惜 2025 SOGO大巨蛋、南港LaLaport來了！還有最大間星巴克將登場 《單身即地獄4》陸俊書反差感令人心動！他的7件事一次看　短髮也超帥 沖繩「侏羅紀公園JUNGLIA」終於要開了！坐越野裝甲車被恐龍追太刺激

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面