女星頭髮豐盈秘訣：范冰冰7天才洗一次頭、趙露思敏感洗護養頭皮

記者李薇／台北報導 圖／翻攝自yuxinuna IG、趙露思微博、范冰冰微博

女星經常染髮、燙髮，或是頻率很高的更換造型，髮絲受損嚴重，但又想要避免落髮或是髮量稀疏的問題，養護就更顯得重要，以下就盤點人氣女星們的頭髮照顧技巧，一定要學起來。

＃范冰冰：預洗髮膜深層滋養

「髮量王者」范冰冰因為擁有豐盈的秀髮，所以常常被網友詢問髮絲的護理，她曾分享，因為工作常常需要染燙，會自製「預洗髮膜」，在洗頭髮之前、乾髮的時候，用髮膜、護髮乳再加上椰子油，充份混合之後，從髮中塗抹到髮尾，並花5分鐘按摩頭髮，用浴帽包裹起來，再用加熱浴帽套上去，幫助髮絲做到蒸髮的效果，等待約40分鐘，讓精華充分浸潤髮絲。

除了日常的洗護，范冰冰另一個維持髮量的秘訣，就是不常洗頭，她表示，她通常7天洗一次頭，洗完頭髮之後，用毛巾把頭髮包起來，並且使用拍打、按壓的方式，把頭髮壓乾，不用搓揉的方式，避免毛鱗片受損。

＃趙露思：選對洗髮產品

在戲劇圈超火紅的女演員趙露思以可愛甜美形象大受歡迎，但因為工作繁忙，甚至拍戲常常一個月不到就要染髮一次，又要天天燙捲拉直，頭髮很難長長，所以，她會針對不同的髮質狀態進行適合的洗髮產品，尤其是成分天然的敏感頭皮洗髮精更是最愛。

她也表示，因為拍古裝劇的關係，常常頭髮都會被扯起來、綁得很緊，每次放下來都會又痛又癢，雖然抓起來很舒服，但頭皮就很容易抓破，後來選用適合的洗護髮產品不僅可以保護頭皮，又能避免搔癢，才漸漸變好。

＃夏語心：對症護髮超重要

從《大學生了沒》出道的夏語心現在在節目《玩美心計》主持群中，展現出俐落的口條，身為藝人經常需要變換造型，加上嘗試新的髮色，因此，她對於髮絲的養護也很有一套，她說，「女生的浴室一定都會有滿滿的瓶瓶罐罐啊！依照不同需求、心情來選擇今天想使用的東西，是生活中的小確幸」。

滿足生活儀式感，夏語心光是髮膜就有好幾種品牌輪著用，比較累時會使用思波綺，不用等待可直接沖洗；若是當天頭髮比較扁塌就會使用阿葵亞，讓髮絲清爽蓬鬆；長時間做造型後則用fino可針對細微損傷進行修護；瑪宣妮是和閨蜜約會前必備款，洗後會散發甜甜少女香。