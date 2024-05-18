fb ig video ETtoday search mobile

別只買黑色！夢幻系「寶寶藍精品包」　LV、Dior經典款想全數收藏

>

文／LOOKin

在經典黑色調之外，粉嫩色的精品包視覺更為輕盈溫柔、也是妝點造型的滿分配件！推薦LV、Dior、CELINE、CHANEL的夢幻寶寶藍色手袋，凱旋門跟Lady Dior換上新裝後依然雋永，完全可以列入夢想清單！

Dior

▲寶寶藍精品包 。（圖／翻攝自官網）

▲（左）Miss Dior迷你手袋，NT$88,000、（右）Miss Caro迷你手袋，NT$100,000。（圖／Dior）

Miss Dior與Miss Caro小包在推出後就讓人心嚮往之，也躍升成為品牌十足經典的手袋型號，Miss Dior掛上優雅珍珠鍊帶令人十足心動；Miss Caro的精巧尺寸與雙色CD標誌鏈帶都縈繞著精緻細節，包款外型溫柔手感細緻、包裹了寶寶藍色的輕盈感更令人無法抗拒。

▲寶寶藍精品包 。（圖／翻攝自官網）

▲Lady Dior My ABCDior小型包，NT$195,000。（圖／Dior）

Lady Dior是品牌最具有代表性的包款型號之一，除了包身以藝術品一般的精湛工法製作，縈繞仙氣與蓬潤籐格紋羊皮的手感更是集結了滿滿奢華感，卻仍舊縈繞著脫俗之姿，包型輪廓更是經典雋永、始終歷久彌新。

CHANEL

▲寶寶藍精品包 。（圖／翻攝自官網）

▲CHANEL淡藍色手把包，NT$203,900。（圖／CHANEL）

香奈兒新推出的這系列手把包以圓潤帶可愛感的包型輪廓營造新穎感受，包身更以經典菱格紋搭配雙C標誌造型與提把，復古氛圍不言而喻，這款手袋不管肩背、手拎都各有風格。

LOUIS VUITTON

▲寶寶藍精品包 。（圖／翻攝自官網）

▲（左）LOUIS VUITTON Speedy Bandoulière 20，NT$83,500、（右）LOUIS VUITTON Side Trunk PM，NT$129,000。（圖／LOUIS VUITTON）

以溫潤皮革包裹的Speedy手袋視覺上更為溫柔雅致、Alma BB以縫絎小牛皮重新詮釋十足輕盈可愛，Side Trunk包款靈感則源自品牌獨具識別的復古硬箱，搭配了銀色S-lock鎖扣和護角，讓整體氛圍型格卻依然注入春夏輕盈氣息。

CELINE

▲寶寶藍精品包 。（圖／翻攝自官網）

▲（左）CELINE亮面牛皮革中型TILLY手袋，NT$83,000、（右）CELINE MARGO飾鍊銀包，NT$75,000。（圖／CELINE

凱旋門標誌只要登場就成為焦點所在！TILLY手袋獨具復古感的圓潤包身弧線充滿新意卻十足百搭，本季新推出的寶寶藍色選更將輕盈溫柔感完美注入、彷彿花季一般醉人的夢幻色調染上兩款經典包型，怎不令人心動！

▲寶寶藍精品包 。（圖／翻攝自官網）

▲CELINE迷你型BESACE CLEA手袋，NT$95,000。（圖／CELINE）

CELINE迷你型BESACE CLEA手袋以圓潤弧形輪廓，為手袋打造別出心裁的精緻視覺效果，點綴上凱旋門標誌的包身復古又獨具雅緻風格，可拆式肩背帶更可以滿足各種場合的攜帶需求，手拎肩背分別能詮釋截然不同的時髦印象。

BOTTEGA VENETA

▲寶寶藍精品包 。（圖／翻攝自官網）

▲BOTTEGA VENETA Small Andiamo，NT$151,000。（圖／BOTTEGA VENETA）

十分能展現BOTTEGA VENETA工藝的一款作品，包身以金屬扭結與皮革編織相互交錯，優雅俐落的托特包輪廓將實用性也一併兼顧，將品牌精湛工藝與實用風格完美交融，值得特別注意的就是黃銅扭結以藝術品一般的樣貌妝點包身，時髦的很有個性。

延伸閱讀

2024精品包大包趨勢來了！LV、Dior、CELINE...暫別小廢包，實用性滿分爆款手袋登場

CHANEL、DIOR、CELINE包包官網推薦新款：奶油霧灰色超實揹，經典雋永絕不退流行

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin, 大包, 精品, 寶寶藍

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

性趣缺缺有解！營養師激推「10款食物」讓愛火燃燒

性趣缺缺有解！營養師激推「10款食物」讓愛火燃燒

李蒨蓉傳授「回春野生眉7步驟」　畫完上半臉秒拉提

李蒨蓉傳授「回春野生眉7步驟」　畫完上半臉秒拉提

養成5個儲蓄小習慣　無痛存錢其實很輕鬆

養成5個儲蓄小習慣　無痛存錢其實很輕鬆

金智媛「無睫毛眼妝」美貌爆擊！眼影乾淨高級、修飾輪廓感畫法必學 櫻花飄落美景微縮於面盤上　Grand Seiko粉紅錶好浪漫 Jisoo緊實腹肌見客　低調私服配60萬卡地亞鑽戒、金錶洩身價 停止內耗7大金句　「不過度勉強自己，才是成熟的大人」 搞怪「草莓玻璃杯」倒入牛奶秒變身！喝一口美味蛋糕超有趣 IU同款夯鞋WRPD Runner、1906R壓軸登場！NB Grey Days灰潮新品一次看 金智媛超甜同框金秀賢「唇膏色號」最多人問！自帶清透感　偽素顏擦也美

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面