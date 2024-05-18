別只買黑色！夢幻系「寶寶藍精品包」　LV、Dior經典款想全數收藏

文／LOOKin

在經典黑色調之外，粉嫩色的精品包視覺更為輕盈溫柔、也是妝點造型的滿分配件！推薦LV、Dior、CELINE、CHANEL的夢幻寶寶藍色手袋，凱旋門跟Lady Dior換上新裝後依然雋永，完全可以列入夢想清單！

Dior

▲（左）Miss Dior迷你手袋，NT$88,000、（右）Miss Caro迷你手袋，NT$100,000。（圖／Dior）

Miss Dior與Miss Caro小包在推出後就讓人心嚮往之，也躍升成為品牌十足經典的手袋型號，Miss Dior掛上優雅珍珠鍊帶令人十足心動；Miss Caro的精巧尺寸與雙色CD標誌鏈帶都縈繞著精緻細節，包款外型溫柔手感細緻、包裹了寶寶藍色的輕盈感更令人無法抗拒。

▲Lady Dior My ABCDior小型包，NT$195,000。（圖／Dior）

Lady Dior是品牌最具有代表性的包款型號之一，除了包身以藝術品一般的精湛工法製作，縈繞仙氣與蓬潤籐格紋羊皮的手感更是集結了滿滿奢華感，卻仍舊縈繞著脫俗之姿，包型輪廓更是經典雋永、始終歷久彌新。

CHANEL

▲CHANEL淡藍色手把包，NT$203,900。（圖／CHANEL）

香奈兒新推出的這系列手把包以圓潤帶可愛感的包型輪廓營造新穎感受，包身更以經典菱格紋搭配雙C標誌造型與提把，復古氛圍不言而喻，這款手袋不管肩背、手拎都各有風格。

LOUIS VUITTON

▲（左）LOUIS VUITTON Speedy Bandoulière 20，NT$83,500、（右）LOUIS VUITTON Side Trunk PM，NT$129,000。（圖／LOUIS VUITTON）

以溫潤皮革包裹的Speedy手袋視覺上更為溫柔雅致、Alma BB以縫絎小牛皮重新詮釋十足輕盈可愛，Side Trunk包款靈感則源自品牌獨具識別的復古硬箱，搭配了銀色S-lock鎖扣和護角，讓整體氛圍型格卻依然注入春夏輕盈氣息。

CELINE

▲（左）CELINE亮面牛皮革中型TILLY手袋，NT$83,000、（右）CELINE MARGO飾鍊銀包，NT$75,000。（圖／CELINE

凱旋門標誌只要登場就成為焦點所在！TILLY手袋獨具復古感的圓潤包身弧線充滿新意卻十足百搭，本季新推出的寶寶藍色選更將輕盈溫柔感完美注入、彷彿花季一般醉人的夢幻色調染上兩款經典包型，怎不令人心動！

▲CELINE迷你型BESACE CLEA手袋，NT$95,000。（圖／CELINE）

CELINE迷你型BESACE CLEA手袋以圓潤弧形輪廓，為手袋打造別出心裁的精緻視覺效果，點綴上凱旋門標誌的包身復古又獨具雅緻風格，可拆式肩背帶更可以滿足各種場合的攜帶需求，手拎肩背分別能詮釋截然不同的時髦印象。

BOTTEGA VENETA

▲BOTTEGA VENETA Small Andiamo，NT$151,000。（圖／BOTTEGA VENETA）

十分能展現BOTTEGA VENETA工藝的一款作品，包身以金屬扭結與皮革編織相互交錯，優雅俐落的托特包輪廓將實用性也一併兼顧，將品牌精湛工藝與實用風格完美交融，值得特別注意的就是黃銅扭結以藝術品一般的樣貌妝點包身，時髦的很有個性。

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