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辦公室必備5樣「療癒神器」！懶人保養品、高顏值收納罐超欠買

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▲上班族必備5樣神器出爐。（圖／翻攝自unsplash、品牌官網）

 編輯／Ann

對許多上班族而言，在辦公室度過的時間幾乎比在家還長，所以好好佈置自己的辦公桌十分有必要。以下就公開5樣工作必備小物，樣樣高顏值光是放著就能讓心情療癒，還具有多功能用途，快點手刀買起來。

1. 透明收納容器

現在市面上推出許多收納盒，其實最簡單平價的方式，就是將透明罐子留著，放置辦公桌上零碎的物品，像是小文具、迴紋針等。不僅能夠一目了然其中的東西，看起來也療癒有序許多。

▲辦公桌。（圖／翻攝自unsplash）

▲透明物件高顏值可收納。（圖／翻攝自unsplash）

2. 綠色植物

想要在死氣沉沉的辦公桌加入一點活力，綠色小盆栽是最好的選擇，也有很多人喜歡多肉植物，不僅外觀可愛，也不用花太多心思整理。同時能夠提升辦公桌的質感以及顏值，是不錯的選擇。

▲辦公桌。（圖／翻攝自unsplash）

▲辦公桌放置綠色植物有療癒作用。（圖／翻攝自unsplash）

3. 懶人保養品

在辦公室吹冷氣一整天，不少上班族共同的心聲就是，「臉好乾」。現在就有許多保養產品標榜懶人剋星，除了一隻能夠抹全臉以外，便利攜帶的造型和可愛外觀也成為挑選重點。建議在夏天選擇質地清爽、好推開的乳霜，會讓肌膚更加鎖水，待在冷氣房也不怕。

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▲保養。（圖／電眼修修提供）

▲PS美美妍電眼修修全效發光眼霜，全臉都能擦。（圖／品牌提供）

4. 小扭蛋裝飾

辦公桌最適合放上小巧可愛的物品裝飾，這時候扭蛋的就派上用場了。可以扭上幾個大小不同的扭蛋，放在電腦下方，在辦公時也能看到這些小裝飾，心情一定會不自覺好起來呢。

▲辦公桌。（圖／翻攝自unsplash）

▲扭蛋讓辦公桌恢復活力。（圖／翻攝自unsplash）

5. 高顏值筆記本

想讓辦公桌顏值一秒提升，玫瑰金以及大理石配色文具絕對是最佳輔助工具。光是放在桌上就十分美觀，像是筆記本或是尺之類的小物，都能在百元價格內搞定，是不少小資族的桌上必備道具。

▲辦公桌。（圖／翻攝自unsplash）

▲大理石或是玫瑰金都是最佳配色。（圖／翻攝自unsplash）

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