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營養師揭「適當餓肚子」更健康！有助減肥，還能降低發炎反應

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▲▼ 適當飢餓更健康！營養師揭多種好處 。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師分享適度「飢餓」有益健康，可從減少每日攝取能量做起。

記者張毓容／台北報導　 圖／

對現代人來說，食物隨手可得，有點飢餓感就想趕快吃些東西填飽肚子，但你知道嗎？適度的「飢餓」反而會讓你更健康！營養師谷傳玲分享，「餓一下」其實對健康有不少好處，不僅能幫助減肥，還能降低罹患糖尿病、中風等疾病的風險，甚至能降低體內發炎反應。她也進一步說明2種不同程度的「餓」能為身體帶來的益處。

▲▼ 適當飢餓更健康！營養師揭多種好處 。（圖／示意圖／達志影像）

第一種「餓」是每天少吃一點，是比較溫和的作法。美國國家老齡化研究所（NIA）曾做過一個研究，把218名體重正常或中度超重的青年、中年人，隨機分成兩組，第一組的人，每天少攝入12%的能量，第二組的人按照平常隨意吃。兩年以後，第一組的人減了10%體重，而且患糖尿病、心臟病和中風的風險都更低，不僅如此，連體內的發炎反應也更低了。

谷傳玲就補充說明，以一般上班族女性來說，每天少攝入12%的能量，差不多為216大卡，像是煮菜料理時少放10g油，或是每餐吃飯的時候，少吃一些米飯，很輕鬆就可以做到。她更建議，可以在這個比較溫和的飢餓基礎上，再搭配點運動鍛鍊，能讓身體更健康，可幫助預防骨質密度降低、維持肌肉的力量。

▲▼ 適當飢餓更健康！營養師揭多種好處 。（圖／示意圖／達志影像）

第二種「餓」稍微極端一點，是間歇性的能量限制，像是隔日禁食法、52斷食法和168斷食法等間歇性斷食法。2021年發表在美國醫學會雜誌上的一篇研究發現，52斷食法也就是一周裡有5天是正常吃飯，另外2天每天大概只吃500大卡的食物，能夠幫助降低空腹胰島素數值，像是糖尿病前期的時候就很容易因為胰島素阻抗，出現空腹胰島素數值偏高。所以，谷傳玲建議糖尿病前期的人，可以嘗試看看52斷食法。

另外還有改良版的隔日禁食法，能夠降低壞膽固醇、總膽固醇、三酸甘油酯和血壓，特別適合高血脂和高血壓的人群。具體操作，可以一天正常飲食，第二天把食物的能量控制在600大卡以內。

最後，谷傳玲也表示，不管是上述兩種哪一種形式的「餓」，對健康都有好處，可以依據個人身體情況、飲食習慣來做嘗試。

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