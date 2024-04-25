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咖啡喝對好處多！營養師教「健康喝咖啡」先避免3件事

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▲▼ 營養師教健康喝咖啡別做3件事。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash）

▲營養師提醒想健康喝咖啡，有3件事要避免。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖、翻攝unsplash

對許多現代人來說，每天早上一定要喝杯咖啡，才能打起精神面對接下來一整天的工作或挑戰。營養師谷傳玲就表示，咖啡除了能趕走疲累、讓人感到精力充沛，其實咖啡對健康還有不少好處，像是每天喝2～4杯咖啡能顯著降低第二型糖尿病風險、心血管疾病風險等，但她也提醒想要「健康喝咖啡」，讓咖啡發揮健康益處，以下3件事最好別做。

▲▼ 營養師教健康喝咖啡別做3件事。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash）

＃盡量別加糖和奶精

糖不僅會增加齲齒風險，也會增加額外能量，容易讓人發胖，而奶精則富含飽和脂肪，還可能含有反式脂肪，都不利於心血管健康。

如果你難以接受100%純咖啡的苦澀，營養師建議可以喝加了牛奶的拿鐵咖啡，拿鐵不僅口感更柔和，還能補充有利於骨骼健康的鈣質，而且喝拿鐵補充的鈣，遠超過咖啡利尿流失的鈣量。

▲▼ 營養師教健康喝咖啡別做3件事。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash）

＃一天內咖啡因別超過400毫克

全球各大權威機構基本上都建議，健康成人每日咖啡因要控制在400毫克以內。像是咖啡店標準的陶瓷杯，一杯大約是120～140毫升，如果喝現煮的，要控制在4～5杯以內；如果是用紙杯喝咖啡店的美式咖啡，則要控制在2大杯／3中杯／4小杯以內。

另外，營養師也提醒，除了咖啡外，像是綠茶、巧克力、能量飲料中也都含有咖啡因，要控制咖啡因的攝取量，這些食物也要算在內。

＃盡量別在下午3點後喝咖啡

咖啡因的半衰期大約是4～6小時，如果在下午3點喝了一杯含有200毫克咖啡因的咖啡，即使到了晚上7～9點，血液裡的咖啡因含量還是會高達100毫克，如果是對咖啡因比較敏感的人，很可能就會影響到睡眠，所以建議下午3點後就盡量別喝咖啡了。 

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關鍵字：

咖啡, 健康, 喝咖啡, 秘訣, 禁忌, 營養師

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